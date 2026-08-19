Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Finché notte non ci separi
23:10 TG1 Sera
23:15 Dolce adagio Veneziano
00:50 Che tempo fa
00:55 Reazione a catena
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Boston Blue S1E7 – Ritiro bagagli
22:04 Boston Blue S1E8 – Nel nome del padre, del figlio…
22:52 Boston Blue S1E9 – Danni collaterali
23:40 Denti da squalo
01:20 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 18/02/2026
20:45 Via Dei Matti n°0 – Richard Galliano – Puntata del 20/12/2024
21:15 Tiziana Morandi, la mantide della Brianza – Un giorno in Pretura – Puntata del 14/06/2024
23:10 TG3 Sera
23:20 Meteo 3
23:25 Appresso alla musica – Puntata del 07/03/2024
00:10 sVista
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:30 Il Padrino – Parte II
00:50 Malena
Canale 5
20:00 Tg5
20:34 La ruota della fortuna
21:20 50 km all’ora – PrimaTv
23:43 Tg5
Italia 1
20:30 NCIS – Unità Anticrimine
21:15 Chicago Fire – PrimaTv
22:01 Chicago Med – PrimaTv
22:49 Chicago P.D. – PrimaTv
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 La giusta distanza
23:15 J. Edgar
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
22:55 R.I.P. – Roast in Peace
00:20 2012
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Uss Indianapolis
23:50 Il monaco
01:50 Nudi e crudi
20 Venti
20:17 THE BIG BANG THEORY
21:07 Blade II
23:13 The Equalizer
Rai 4
20:35 Criminal Minds XII ep.1
21:19 Fuori dall’oscurità
22:42 Caledonia
23:57 Trauma S1E3 – Episodio 3
00:48 Trauma S1E4 – Episodio 4
01:27 Wolfkin
Iris
20:15 Walker Texas Ranger
21:11 Il curioso caso di Benjamin Button
00:13 The Forgiven
Rai 5
20:26 Rai News Giorno
20:29 Overland 19 – Le Indie di Overland – Colori e riti in Rajasthan – 20/08/2018
21:23 Sapiens, un solo pianeta – Faglie di civiltà – 06/06/2026
23:47 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E4 – Siena e il senso della vita
00:43 Rock Legends: The Clash
01:06 Rai News Notte
01:08 Overland 19 – Le Indie di Overland – Colori e riti in Rajasthan – 20/08/2018
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – Agli ordini di sua altezza
21:10 La storia del Frank e della Nina
23:00 Perfect Days
01:05 Il letto racconta…
Rai Premium
21:20 Uno sbirro in appennino – S1E5 – Il killer dei ladri
22:10 Uno sbirro in appennino – S1E6 – La resa dei conti
23:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E5
00:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E6
01:15 La Squadra – S3E23
Cielo
20:05 Friends
21:20 Swim
22:50 The Quake: Il terremoto del secolo
00:45 Arctic
Twentyseven
20:14 La signora del West
21:08 Il colore viola
23:50 Cattivi vicini 2
01:27 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:05 Le ragazze dei quartieri alti
22:45 I bambini del cielo
00:20 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Un pesce di nome Wanda
23:20 Tra le nuvole
01:20 E poi c’è Katherine
La 5
20:09 Terra Amara
21:10 Qualcosa di straordinario
23:02 Yoga Radio Estate
01:40 If You Love
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
21:40 Case a 1 euro… o poco più! Sicilia
23:55 La clinica del pus
Cine34
21:00 I nuovi mostri
23:03 I mostri oggi
00:56 Quelle strane occasioni
Focus
20:23 Hot Roads – Strade di fuoco
21:20 Into the wild: india
23:06 Al limite con…
23:54 Missione abissi – Gli astronauti del mare
00:52 Perduti negli abissi – Storie di sommergibili
01:57 Antico Egitto: Cronache di un impero
Giallo
21:10 L’Ispettore Barnaby
01:10 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:22 The Closer
21:14 Delitto in Alsazia
22:59 C.S.I. Miami
00:37 The Irrational
Italia 2
20:07 One Piece
21:00 American Pie: Ancora insieme
23:02 American pie – band camp
00:39 Holly e Benji Forever
01:49 My Hero Academia
DMAX
21:40 Undercut: l’oro di legno
23:50 Mr. Oro: tutto ha un prezzo
01:35 KO! Botte da strada
Rai Storia
20:15 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Casanova. Oltre la leggenda – 02/04/2025
21:10 L’Italia della Repubblica – I diritti e le conquiste delle donne
22:10 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano
23:35 a.C.d.C. Donne nella storia. Giovanna D’Arco
00:30 Rai News Notte
00:35 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:17 Avanti un altro – prime time
23:13 The wall
00:22 SandraRaimondo Show
Foto di repertorio