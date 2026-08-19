Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Finché notte non ci separi

23:10 TG1 Sera

23:15 Dolce adagio Veneziano

00:50 Che tempo fa

00:55 Reazione a catena

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boston Blue S1E7 – Ritiro bagagli

22:04 Boston Blue S1E8 – Nel nome del padre, del figlio…

22:52 Boston Blue S1E9 – Danni collaterali

23:40 Denti da squalo

01:20 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 18/02/2026

20:45 Via Dei Matti n°0 – Richard Galliano – Puntata del 20/12/2024

21:15 Tiziana Morandi, la mantide della Brianza – Un giorno in Pretura – Puntata del 14/06/2024

23:10 TG3 Sera

23:20 Meteo 3

23:25 Appresso alla musica – Puntata del 07/03/2024

00:10 sVista

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:30 Il Padrino – Parte II

00:50 Malena

Canale 5

20:00 Tg5

20:34 La ruota della fortuna

21:20 50 km all’ora – PrimaTv

23:43 Tg5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Chicago Fire – PrimaTv

22:01 Chicago Med – PrimaTv

22:49 Chicago P.D. – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La giusta distanza

23:15 J. Edgar

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:55 R.I.P. – Roast in Peace

00:20 2012

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Uss Indianapolis

23:50 Il monaco

01:50 Nudi e crudi

20 Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:07 Blade II

23:13 The Equalizer

Rai 4

20:35 Criminal Minds XII ep.1

21:19 Fuori dall’oscurità

22:42 Caledonia

23:57 Trauma S1E3 – Episodio 3

00:48 Trauma S1E4 – Episodio 4

01:27 Wolfkin

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:11 Il curioso caso di Benjamin Button

00:13 The Forgiven

Rai 5

20:26 Rai News Giorno

20:29 Overland 19 – Le Indie di Overland – Colori e riti in Rajasthan – 20/08/2018

21:23 Sapiens, un solo pianeta – Faglie di civiltà – 06/06/2026

23:47 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E4 – Siena e il senso della vita

00:43 Rock Legends: The Clash

01:06 Rai News Notte

01:08 Overland 19 – Le Indie di Overland – Colori e riti in Rajasthan – 20/08/2018

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Agli ordini di sua altezza

21:10 La storia del Frank e della Nina

23:00 Perfect Days

01:05 Il letto racconta…

Rai Premium

21:20 Uno sbirro in appennino – S1E5 – Il killer dei ladri

22:10 Uno sbirro in appennino – S1E6 – La resa dei conti

23:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E5

00:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E6

01:15 La Squadra – S3E23

Cielo

20:05 Friends

21:20 Swim

22:50 The Quake: Il terremoto del secolo

00:45 Arctic

Twentyseven

20:14 La signora del West

21:08 Il colore viola

23:50 Cattivi vicini 2

01:27 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:05 Le ragazze dei quartieri alti

22:45 I bambini del cielo

00:20 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Un pesce di nome Wanda

23:20 Tra le nuvole

01:20 E poi c’è Katherine

La 5

20:09 Terra Amara

21:10 Qualcosa di straordinario

23:02 Yoga Radio Estate

01:40 If You Love

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

21:40 Case a 1 euro… o poco più! Sicilia

23:55 La clinica del pus

Cine34

21:00 I nuovi mostri

23:03 I mostri oggi

00:56 Quelle strane occasioni

Focus

20:23 Hot Roads – Strade di fuoco

21:20 Into the wild: india

23:06 Al limite con…

23:54 Missione abissi – Gli astronauti del mare

00:52 Perduti negli abissi – Storie di sommergibili

01:57 Antico Egitto: Cronache di un impero

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:22 The Closer

21:14 Delitto in Alsazia

22:59 C.S.I. Miami

00:37 The Irrational

Italia 2

20:07 One Piece

21:00 American Pie: Ancora insieme

23:02 American pie – band camp

00:39 Holly e Benji Forever

01:49 My Hero Academia

DMAX

21:40 Undercut: l’oro di legno

23:50 Mr. Oro: tutto ha un prezzo

01:35 KO! Botte da strada

Rai Storia

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Casanova. Oltre la leggenda – 02/04/2025

21:10 L’Italia della Repubblica – I diritti e le conquiste delle donne

22:10 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano

23:35 a.C.d.C. Donne nella storia. Giovanna D’Arco

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:17 Avanti un altro – prime time

23:13 The wall

00:22 SandraRaimondo Show

Foto di repertorio