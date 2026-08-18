Tanta paura nella serata di ieri, 17 agosto 2026, in particolare ad Artena, a causa della tempesta di fulmini che si è abbattuta sulla provincia di Roma.

Tempesta di fulmini nella serata di ieri

Il maltempo era stato anticipato dal bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio: le precipitazioni sono state accompagnate da un’intensa attività elettrica in tutta la regione.

Stando ai dati riportati dal portale LightningMaps, oltre 11mila fulmini si sono abbattuti sul Lazio, durante il passaggio della perturbazione che ha provocato abbondanti precipitazioni e, in alcuni casi, anche delle grandinate.

Fulmine colpisce un albero: vasto incendio ad Artena, fiamme visibili anche a chilometri di distanza

Momenti di apprensione ad Artena, dove un fulmine ha colpito un albero in via del Pomario, scatenando quasi subito un vasto incendio, propagato a causa della vegetazione secca.

Immediatamente allertati, i Vigili del Fuoco si sono recati sul posto e hanno domato le fiamme, visibili anche a chilometri di distanza.

Foto dell’incendio di Artena dal gruppo Facebook Artena e dintorni