Maltempo nel Lazio, pioggia e temporali: l’allerta meteo

Maltempo nel Lazio: allerta meteo gialla diramata per il pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto 2026. I dettagli sul bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione.

Maltempo nel Lazio, allerta meteo per oggi pomeriggio: il bollettino

Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni e appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

L’allerta meteo gialla ha validità dal pomeriggio di oggi e per le prossime 6 ore.

Fonte notizia: Dipartimento della Protezione Civile del Lazio

Foto di repertorio