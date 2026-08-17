Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Il giovane Montalbano S1E6 – Sette lunedì
23:45 Noos viaggi nella natura – Mondi tempestosi
23:55 TG1 Sera
00:00 Noos viaggi nella natura – Mondi tempestosi
00:55 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Per sempre Gino
00:50 Giulia Vecchio intervista Lea Gavino
01:18 Giulia Vecchio intervista Wad
01:50 Il contagio
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 16/02/2026
20:45 Via Dei Matti n°0 – Daniela Pes – Puntata del 31/10/2023
21:15 Filorosso
00:00 TG3 Sera
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:32 Zona bianca
00:33 Confessione reporter
01:31 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:34 La ruota della fortuna
21:20 Scherzi a parte
00:28 Tg5
01:10 Come un delfino – la serie
Italia 1
20:29 Coppa Italia Live
21:06 Palermo – Lecce
23:13 Coppa italia live
23:47 Never Back Down – Mai arrendersi
01:41 E – Planet
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 In Viaggio con Barbero
22:45 La7 Doc
00:35 Tg La7
00:45 In Onda
01:25 Camera con vista
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 Dinner Club
00:55 Il ritorno di Amy
NOVE
20:40 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Little Big Italy
00:55 Nudi e crudi
20 Venti
20:10 Grown – ish
20:40 COPPA ITALIA – : CREMONESE – SAMPDORIA
22:57 Torque – Circuiti di fuoco
00:30 Chicago Med
01:49 Superman & Lois
Rai 4
20:37 Criminal Minds XI ep.19
21:21 Fire Country S4E16 Not Worth the Risk
22:02 Fire Country S4E17 Sometimes the Chaos Wins
22:41 Fire Country S4E18 Best Man
23:24 Wild Target – Una valigia per tre
00:57 Anica appuntamento al cinema
01:01 Trauma S1E1 – Episodio 1
Iris
20:15 Walker Texas Ranger
21:10 By the Sea
23:28 Una donna promettente
01:25 Note di cinema
01:35 Le riserve
Rai 5
20:17 Poke Stories. Fernando Pessoa (pt.6)
20:29 Overland 19 – Le Indie di Overland – L’India tra ricchezza e povertà – 06/08/2018
21:22 Confessions – Confessioni di un assassino
23:08 Undine – Un amore per sempre
00:35 Rock Legends – Cher
01:20 Poke Stories. Umbria Jazz Winter. All Together Swing (pt.2)
01:31 Rai News Notte
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – Libertà
21:10 Winchester ’73
22:45 L’uomo che uccise Liberty Valance
00:55 Il giorno sbagliato
Rai Premium
21:20 Máxima – E2 – Versione televisiva
23:25 La regola delle 3 mogli
01:05 La Squadra – S3E21
Cielo
20:00 Friends
21:15 Missione vendetta
22:50 Arctic
00:25 Rendel – Il vigilante
Twentyseven
20:11 La signora del west
21:08 Animal House
23:09 Walker texas ranger: la strada della vendetta
00:51 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Sulle orme di Madre Teresa
23:15 Indagine ai confini del sacro
23:40 La compieta preghiera della sera
00:00 Santo Rosario
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Nascosto nel buio
23:10 Ronin
01:25 Sesso & potere
La 5
20:06 Terra Amara
21:09 Tin Cup
23:30 Il ritratto dell’amore
01:11 If You Love
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
00:00 Vite al limite
Cine34
21:00 Anni 60
22:40 Vi racconto
22:50 Anni 60
00:31 Il comune senso del pudore
Focus
20:32 Hot Roads – Strade di fuoco
21:20 Shackleton – La piu’ grande delle avventure
22:58 Etna 1992: Il giorno che l’uomo domò il vulcano
00:00 Allarme a bordo – Dall’Achille Lauro a Sigonella: storia e misteri
01:09 Andrea Doria – Il muro del silenzio
01:55 Inside pyramids – Come vennero costruite le piramidi
Giallo
21:10 Crociera con delitto
22:55 Due detective nell’arte
00:45 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:20 The Closer
21:10 C.S.I. Miami
Italia 2
20:04 One Piece
21:00 Chi trova lupin trova un tesoro
22:39 THE BIG BANG THEORY
00:32 Holly e Benji Forever
01:42 My Hero Academia
DMAX
21:45 I pionieri dei cristalli
23:25 Per un pugno di Giada
01:00 Undercut: l’oro di legno
Rai Storia
20:05 Siti italiani del patrimonio mondiali UNESCO. I cicli affrescati del Trecento a Padova
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Teodolinda, la regina madre dei Longobardi – 16/02/2026
21:10 Italia: Viaggio nella bellezza. Salvatore Fiume. Il mestiere della pittura (pt.9)
22:05 Mare Nostrum – Napoli
22:55 Un’epoca nuova – Senza distinzione di sesso (pt.7)
23:50 Eventi – Blitz: Mogol e Battisti
00:10 Rai News Notte
00:15 Il giorno e la storia
00:35 Passato e Presente – Teodolinda, la regina madre dei Longobardi – 16/02/2026
01:10 Che magnifica impresa – Italia, che Fisica!
Mediaset Extra
21:12 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.
00:21 The wall
01:21 La Sai L’Ultima?
Foto di repertorio