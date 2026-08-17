Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Il giovane Montalbano S1E6 – Sette lunedì

23:45 Noos viaggi nella natura – Mondi tempestosi

23:55 TG1 Sera

00:00 Noos viaggi nella natura – Mondi tempestosi

00:55 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Per sempre Gino

00:50 Giulia Vecchio intervista Lea Gavino

01:18 Giulia Vecchio intervista Wad

01:50 Il contagio

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 16/02/2026

20:45 Via Dei Matti n°0 – Daniela Pes – Puntata del 31/10/2023

21:15 Filorosso

00:00 TG3 Sera

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:32 Zona bianca

00:33 Confessione reporter

01:31 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:34 La ruota della fortuna

21:20 Scherzi a parte

00:28 Tg5

01:10 Come un delfino – la serie

Italia 1

20:29 Coppa Italia Live

21:06 Palermo – Lecce

23:13 Coppa italia live

23:47 Never Back Down – Mai arrendersi

01:41 E – Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 In Viaggio con Barbero

22:45 La7 Doc

00:35 Tg La7

00:45 In Onda

01:25 Camera con vista

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 Dinner Club

00:55 Il ritorno di Amy

NOVE

20:40 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Little Big Italy

00:55 Nudi e crudi

20 Venti

20:10 Grown – ish

20:40 COPPA ITALIA – : CREMONESE – SAMPDORIA

22:57 Torque – Circuiti di fuoco

00:30 Chicago Med

01:49 Superman & Lois

Rai 4

20:37 Criminal Minds XI ep.19

21:21 Fire Country S4E16 Not Worth the Risk

22:02 Fire Country S4E17 Sometimes the Chaos Wins

22:41 Fire Country S4E18 Best Man

23:24 Wild Target – Una valigia per tre

00:57 Anica appuntamento al cinema

01:01 Trauma S1E1 – Episodio 1

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:10 By the Sea

23:28 Una donna promettente

01:25 Note di cinema

01:35 Le riserve

Rai 5

20:17 Poke Stories. Fernando Pessoa (pt.6)

20:29 Overland 19 – Le Indie di Overland – L’India tra ricchezza e povertà – 06/08/2018

21:22 Confessions – Confessioni di un assassino

23:08 Undine – Un amore per sempre

00:35 Rock Legends – Cher

01:20 Poke Stories. Umbria Jazz Winter. All Together Swing (pt.2)

01:31 Rai News Notte

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Libertà

21:10 Winchester ’73

22:45 L’uomo che uccise Liberty Valance

00:55 Il giorno sbagliato

Rai Premium

21:20 Máxima – E2 – Versione televisiva

23:25 La regola delle 3 mogli

01:05 La Squadra – S3E21

Cielo

20:00 Friends

21:15 Missione vendetta

22:50 Arctic

00:25 Rendel – Il vigilante

Twentyseven

20:11 La signora del west

21:08 Animal House

23:09 Walker texas ranger: la strada della vendetta

00:51 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Sulle orme di Madre Teresa

23:15 Indagine ai confini del sacro

23:40 La compieta preghiera della sera

00:00 Santo Rosario

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Nascosto nel buio

23:10 Ronin

01:25 Sesso & potere

La 5

20:06 Terra Amara

21:09 Tin Cup

23:30 Il ritratto dell’amore

01:11 If You Love

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

00:00 Vite al limite

Cine34

21:00 Anni 60

22:40 Vi racconto

22:50 Anni 60

00:31 Il comune senso del pudore

Focus

20:32 Hot Roads – Strade di fuoco

21:20 Shackleton – La piu’ grande delle avventure

22:58 Etna 1992: Il giorno che l’uomo domò il vulcano

00:00 Allarme a bordo – Dall’Achille Lauro a Sigonella: storia e misteri

01:09 Andrea Doria – Il muro del silenzio

01:55 Inside pyramids – Come vennero costruite le piramidi

Giallo

21:10 Crociera con delitto

22:55 Due detective nell’arte

00:45 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:20 The Closer

21:10 C.S.I. Miami

Italia 2

20:04 One Piece

21:00 Chi trova lupin trova un tesoro

22:39 THE BIG BANG THEORY

00:32 Holly e Benji Forever

01:42 My Hero Academia

DMAX

21:45 I pionieri dei cristalli

23:25 Per un pugno di Giada

01:00 Undercut: l’oro di legno

Rai Storia

20:05 Siti italiani del patrimonio mondiali UNESCO. I cicli affrescati del Trecento a Padova

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Teodolinda, la regina madre dei Longobardi – 16/02/2026

21:10 Italia: Viaggio nella bellezza. Salvatore Fiume. Il mestiere della pittura (pt.9)

22:05 Mare Nostrum – Napoli

22:55 Un’epoca nuova – Senza distinzione di sesso (pt.7)

23:50 Eventi – Blitz: Mogol e Battisti

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Teodolinda, la regina madre dei Longobardi – 16/02/2026

01:10 Che magnifica impresa – Italia, che Fisica!

Mediaset Extra

21:12 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.

00:21 The wall

01:21 La Sai L’Ultima?

Foto di repertorio