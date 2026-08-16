Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:35 L’Eredità Summer

21:30 Stasera… Pippo Baudo

23:55 TG1 Sera

00:00 Speciale Tg1 – Mister Tv: Pippo Baudo Story – Puntata del 22/02/2026

01:10 Che tempo fa

01:15 Sottovoce e dintorni

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica 2026 – 7a giornata: sessione serale (seconda parte)

23:00 Generazione di fenomeni – La miglior squadra di pallavolo del XX secolo

00:35 DS Calcio Mercato

Rai 3

20:00 Blob – Super Pippo Baudo

20:30 Antonio Cassano – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 05/06/2023

21:20 Che ci faccio qui – Ti vengo a cercare: Capitolo 2 – Puntata del 06/06/2024

23:10 TG3 Sera

23:20 Meteo 3

23:25 Dreams – La trilogia delle relazioni

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:32 Viaggi di nozze

23:32 Ferie d’Agosto

01:33 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:35 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – racconto di una notte

21:21 Racconto di una notte – PrimaTv

23:31 Tg5

Italia 1

20:29 Coppa Italia Live

21:06 Lazio – Mantova

23:13 Coppa Italia Live

23:46 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero

01:30 Formula E – Gara

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Barbero risponde

21:15 Il sorpasso

23:10 Il medico della mutua

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 Italia’s Got Talent

00:00 Quattro matrimoni e un funerale

NOVE

20:25 Little Big Italy

21:30 Cash or Trash – Quando tutto è iniziato

22:45 La Corrida

01:25 Nudi e crudi

20 Venti

20:10 Grown – ish

20:40 COPPA ITALIA – : HELLAS VERONA – VIRTUS ENTELLA

22:55 Godzilla

01:02 Samson – La vera storia di Sansone

Rai 4

20:37 C.S.I. Vegas S2E15 – Strategia di gioco

21:21 Venom – La morte è solo l’inizio

22:42 Il cigno nero

00:26 Anica appuntamento al cinema

00:29 Bones and all

Iris

21:14 Belfagor – Il fantasma del Louvre

23:06 La legge del crimine

00:47 Nemico pubblico

Rai 5

20:28 Rai News Giorno

20:30 Overland 19 – Le Indie di Overland – Multireligiosità in India e le riserve naturali – 30/07/2018

21:22 Official Secrets – Segreto di Stato

23:13 Storia delle nostre città – Siracusa – 26/03/2021

00:05 Italiani con Paolo Mieli: Guglielmo Marconi – il mago del wireless

00:56 Rai News Notte

00:58 Overland 19 – Le Indie di Overland – Multireligiosità in India e le riserve naturali – 30/07/2018

01:49 Fratello lupo – 02/10/2020

Rai Movie

21:10 Blue Hawaii

22:55 Scusate se esisto!

00:45 La La Land

Rai Premium

21:20 Hannah Swensen indaga – Festa a sorpresa con delitto

22:50 Per Elisa – Il caso Claps – S1E1

23:50 Per Elisa – Il caso Claps – S1E2

00:40 Uomini – Gen. Loi e Amedeo d’Aosta: Il coraggio

Cielo

20:00 Friends

21:15 The Quake: Il terremoto del secolo

23:05 Rendel – Il vigilante

01:00 The Debt Collector – Il ritorno

Twentyseven

20:19 La signora del West

21:11 Walker texas ranger: la strada della vendetta

22:56 Batman

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 La segretaria quasi privata

23:30 Tempo di amare

01:10 Effetto Notte – TV2000

01:45 Angelus di Papa Leone

LA7 Cinema

21:15 The Greatest Showman

23:10 Bella, bionda… e dice sempre sì

01:20 A Bigger Splash

La 5

20:18 Racconto di una notte

21:10 Il ritratto dell’amore

22:53 Tata giramondo: Missione Sudafrica

00:36 Scene da un matrimonio

Real Time

20:55 Casa a prima vista

23:40 La clinica del pus

Cine34

21:00 La banda del Trucido

22:55 Il giustiziere sfida la città

00:32 Ultimo tango a Zagarol

Focus

20:28 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:17 Segnali dall’universo ’26 – PrimaTv

21:20 Universo ai raggi x – PrimaTv

22:08 Segnali dall’universo – PrimaTv

22:22 Ettore Majorana: L’enigma di un genio scomparso

23:30 Il giallo Pontecorvo – Storia e segreti del fisico che scelse l’Unione Sovietic

00:46 Into the wild: india

Giallo

21:05 Vera

22:50 I misteri di Brokenwood

00:45 Tandem

TOP Crime

20:21 The Closer

21:10 Maigret e il chierichetto

22:59 Poirot: Filastrocca per un omicidio

00:54 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:06 One Piece

21:00 THE BIG BANG THEORY

23:05 Voci dal profondo

00:55 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:25 Avamposti

21:45 Avamposti: la radiomobile

22:45 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

00:45 America Latina: le frontiere del crimine

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:25 Scritto, letto, detto: Luigi Mascilli Migliorini

20:30 Passato e Presente – I Promessi Sposi, un romanzo della Storia – 18/03/2025

21:10 Cari amici vicini e lontani – Pt.7

22:15 Cari amici vicini e lontani – Pt.8

23:15 Le Ragazze – Puntate del 25/09/2020

01:10 Rai News Notte

01:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:12 Yoga Radio Estate

00:04 Sarabanda – il torneo dei campioni

01:04 La Notte Vola

Foto di repertorio