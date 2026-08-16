Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:35 L’Eredità Summer
21:30 Stasera… Pippo Baudo
23:55 TG1 Sera
00:00 Speciale Tg1 – Mister Tv: Pippo Baudo Story – Puntata del 22/02/2026
01:10 Che tempo fa
01:15 Sottovoce e dintorni
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Europei di Atletica 2026 – 7a giornata: sessione serale (seconda parte)
23:00 Generazione di fenomeni – La miglior squadra di pallavolo del XX secolo
00:35 DS Calcio Mercato
Rai 3
20:00 Blob – Super Pippo Baudo
20:30 Antonio Cassano – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 05/06/2023
21:20 Che ci faccio qui – Ti vengo a cercare: Capitolo 2 – Puntata del 06/06/2024
23:10 TG3 Sera
23:20 Meteo 3
23:25 Dreams – La trilogia delle relazioni
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:32 Viaggi di nozze
23:32 Ferie d’Agosto
01:33 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:35 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – racconto di una notte
21:21 Racconto di una notte – PrimaTv
23:31 Tg5
Italia 1
20:29 Coppa Italia Live
21:06 Lazio – Mantova
23:13 Coppa Italia Live
23:46 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero
01:30 Formula E – Gara
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Barbero risponde
21:15 Il sorpasso
23:10 Il medico della mutua
TV8
20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 Italia’s Got Talent
00:00 Quattro matrimoni e un funerale
NOVE
20:25 Little Big Italy
21:30 Cash or Trash – Quando tutto è iniziato
22:45 La Corrida
01:25 Nudi e crudi
20 Venti
20:10 Grown – ish
20:40 COPPA ITALIA – : HELLAS VERONA – VIRTUS ENTELLA
22:55 Godzilla
01:02 Samson – La vera storia di Sansone
Rai 4
20:37 C.S.I. Vegas S2E15 – Strategia di gioco
21:21 Venom – La morte è solo l’inizio
22:42 Il cigno nero
00:26 Anica appuntamento al cinema
00:29 Bones and all
Iris
21:14 Belfagor – Il fantasma del Louvre
23:06 La legge del crimine
00:47 Nemico pubblico
Rai 5
20:28 Rai News Giorno
20:30 Overland 19 – Le Indie di Overland – Multireligiosità in India e le riserve naturali – 30/07/2018
21:22 Official Secrets – Segreto di Stato
23:13 Storia delle nostre città – Siracusa – 26/03/2021
00:05 Italiani con Paolo Mieli: Guglielmo Marconi – il mago del wireless
00:56 Rai News Notte
00:58 Overland 19 – Le Indie di Overland – Multireligiosità in India e le riserve naturali – 30/07/2018
01:49 Fratello lupo – 02/10/2020
Rai Movie
21:10 Blue Hawaii
22:55 Scusate se esisto!
00:45 La La Land
Rai Premium
21:20 Hannah Swensen indaga – Festa a sorpresa con delitto
22:50 Per Elisa – Il caso Claps – S1E1
23:50 Per Elisa – Il caso Claps – S1E2
00:40 Uomini – Gen. Loi e Amedeo d’Aosta: Il coraggio
Cielo
20:00 Friends
21:15 The Quake: Il terremoto del secolo
23:05 Rendel – Il vigilante
01:00 The Debt Collector – Il ritorno
Twentyseven
20:19 La signora del West
21:11 Walker texas ranger: la strada della vendetta
22:56 Batman
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:05 Soul
21:40 La segretaria quasi privata
23:30 Tempo di amare
01:10 Effetto Notte – TV2000
01:45 Angelus di Papa Leone
LA7 Cinema
21:15 The Greatest Showman
23:10 Bella, bionda… e dice sempre sì
01:20 A Bigger Splash
La 5
20:18 Racconto di una notte
21:10 Il ritratto dell’amore
22:53 Tata giramondo: Missione Sudafrica
00:36 Scene da un matrimonio
Real Time
20:55 Casa a prima vista
23:40 La clinica del pus
Cine34
21:00 La banda del Trucido
22:55 Il giustiziere sfida la città
00:32 Ultimo tango a Zagarol
Focus
20:28 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:17 Segnali dall’universo ’26 – PrimaTv
21:20 Universo ai raggi x – PrimaTv
22:08 Segnali dall’universo – PrimaTv
22:22 Ettore Majorana: L’enigma di un genio scomparso
23:30 Il giallo Pontecorvo – Storia e segreti del fisico che scelse l’Unione Sovietic
00:46 Into the wild: india
Giallo
21:05 Vera
22:50 I misteri di Brokenwood
00:45 Tandem
TOP Crime
20:21 The Closer
21:10 Maigret e il chierichetto
22:59 Poirot: Filastrocca per un omicidio
00:54 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:06 One Piece
21:00 THE BIG BANG THEORY
23:05 Voci dal profondo
00:55 Che campioni Holly e Benji!
DMAX
20:25 Avamposti
21:45 Avamposti: la radiomobile
22:45 Stop! Border Control: Roma Fiumicino
00:45 America Latina: le frontiere del crimine
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:25 Scritto, letto, detto: Luigi Mascilli Migliorini
20:30 Passato e Presente – I Promessi Sposi, un romanzo della Storia – 18/03/2025
21:10 Cari amici vicini e lontani – Pt.7
22:15 Cari amici vicini e lontani – Pt.8
23:15 Le Ragazze – Puntate del 25/09/2020
01:10 Rai News Notte
01:15 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:12 Yoga Radio Estate
00:04 Sarabanda – il torneo dei campioni
01:04 La Notte Vola
Foto di repertorio