Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:35 L’Eredità Summer
21:30 Sogno e son desto
00:05 TG1 Sera
00:10 Io e Te – Pierluigi Diaco intervista Pippo Baudo – Puntata del 02/11/2019
01:05 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Europei di Atletica 2026 – 6 giornata (sessione serale) – seconda parte
23:00 Due con – La storia dei fratelli Abbagnale
00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana
00:51 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:25 Sapiens Files – Un solo pianeta – Oltre gli argini
21:20 Il buono, il brutto, il cattivo
23:20 TG3 Sera
23:25 Il buono, il brutto, il cattivo
00:20 Meteo 3
00:25 Quasi a casa
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:32 La promessa – PrimaTv
23:41 Mamma mia!
01:46 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:36 La ruota della fortuna
21:20 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.
01:01 Tg5
01:43 Le stagioni del cuore
Italia 1
20:31 Coppa Italia Live
21:08 Torino – Carrarese
23:17 Coppa Italia Live
23:52 Ritorno al futuro – Parte III
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Barbero risponde
21:15 Agente 007 – Missione Goldfinger
23:25 Vestito per uccidere
01:35 Anticamera con vista
TV8
21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
22:50 Bruno Barbieri – 4 Hotel
00:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
01:25 Delitti: famiglie criminali
NOVE
20:45 Cash or Trash – Quando tutto è iniziato
21:30 L’enigma del mostro di Firenze
01:20 Nudi e crudi
20 Venti
20:11 Grown – ish
20:40 COPPA ITALIA – : VENEZIA – MODENA
22:59 Johnny Mnemonic
00:48 Live! – Corsa contro il tempo
Rai 4
20:35 C.S.I. Vegas S2E13 – Ossa
21:19 Wild Target – Una valigia per tre
22:52 36 Quai des Orfèvres
00:38 Anica appuntamento al cinema
00:41 Kanun – La legge del sangue
Iris
21:14 I Molti Santi del New Jersey
23:38 L’ultimo appello
01:40 Un piano perfetto
Rai 5
20:28 Overland 19 – Le Indie di Overland – Kerala. Il fascino dell’Induismo – 23/07/2018
21:21 …E fuori nevica
23:35 Rock Legends: Prince
00:20 Liza Minnelli. La figlia prediletta di Hollywood
01:14 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Laguna blu
23:00 Mistero a Saint – Tropez
00:30 Hatari!
Rai Premium
21:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E5
22:10 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E6
23:15 Vivi e lascia vivere – S1E5 – L’amore
00:05 Vivi e lascia vivere – S1E6 – Il dubbio
01:00 La Squadra – S3E19
Cielo
20:25 Friends
21:15 Godzilla
23:35 Blind Waters – Terrore Dagli Abissi
01:25 Tentacoli sulla città
Twentyseven
20:15 La signora del West
21:09 Batman
23:32 Travolti dal destino
01:10 Walker Texas Ranger
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:40 La passione di Bernadette
22:30 Tè per due
00:10 La compieta preghiera della sera
00:30 Santo Rosario
LA7 Cinema
21:15 Downsizing – Vivere alla grande
23:45 Darkest Minds
01:40 Money Monster – L’altra faccia del denaro
La 5
20:06 Terra Amara
21:10 Tata giramondo: Missione Sudafrica
22:51 Matrimonio impossibile
00:34 Scene da un matrimonio
01:52 The Royal Saga
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:35 Vite al limite
Cine34
21:15 Spaghetti a mezzanotte
23:03 L’anatra all’arancia
01:00 Amore vuol dire gelosia
Focus
20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:20 Etna 1992: Il giorno che l’uomo domo’ il vulcano
22:15 Il supervulcano di Yellowstone
23:24 Stromboli e vulcani delle Eolie: tra scienza e mito
00:53 Titanic: le storie sommerse
Giallo
21:05 Miss Fisher – Delitti e misteri
23:25 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne
TOP Crime
20:21 The Closer
21:13 Poirot: Filastrocca per un omicidio
23:18 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:07 One Piece
21:04 Voci dal profondo
22:46 10050 Cielo Drive
00:06 Che campioni Holly e Benji!
DMAX
20:10 Mr. Oro: tutto ha un prezzo
20:45 Storage Wars Canada
21:45 Border Control: Nord Europa
23:15 Real TV: crimini di strada
01:25 Ce l’avevo quasi fatta
Rai Storia
20:15 Scritto, letto detto: Germano Maifreda
20:30 Passato e Presente – La Sicilia de “I Viceré” – 04/02/2019
21:10 Senza pietà
22:40 Storia di un italiano – Prima puntata
23:30 La Roma di Raffaello
00:20 Rai News Notte
00:25 Il giorno e la storia
00:45 Passato e Presente – La Sicilia de “I Viceré” – 04/02/2019
01:30 SeDici Storie – Cesare Terranova
Mediaset Extra
21:45 Chi vuol essere milionario – Il torneo
00:43 Sarabanda – il torneo dei campioni
Foto di repertorio