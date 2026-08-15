Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:35 L’Eredità Summer

21:30 Sogno e son desto

00:05 TG1 Sera

00:10 Io e Te – Pierluigi Diaco intervista Pippo Baudo – Puntata del 02/11/2019

01:05 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica 2026 – 6 giornata (sessione serale) – seconda parte

23:00 Due con – La storia dei fratelli Abbagnale

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:51 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Sapiens Files – Un solo pianeta – Oltre gli argini

21:20 Il buono, il brutto, il cattivo

23:20 TG3 Sera

23:25 Il buono, il brutto, il cattivo

00:20 Meteo 3

00:25 Quasi a casa

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:32 La promessa – PrimaTv

23:41 Mamma mia!

01:46 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:36 La ruota della fortuna

21:20 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.

01:01 Tg5

01:43 Le stagioni del cuore

Italia 1

20:31 Coppa Italia Live

21:08 Torino – Carrarese

23:17 Coppa Italia Live

23:52 Ritorno al futuro – Parte III

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Barbero risponde

21:15 Agente 007 – Missione Goldfinger

23:25 Vestito per uccidere

01:35 Anticamera con vista

TV8

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:50 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:25 Delitti: famiglie criminali

NOVE

20:45 Cash or Trash – Quando tutto è iniziato

21:30 L’enigma del mostro di Firenze

01:20 Nudi e crudi

20 Venti

20:11 Grown – ish

20:40 COPPA ITALIA – : VENEZIA – MODENA

22:59 Johnny Mnemonic

00:48 Live! – Corsa contro il tempo

Rai 4

20:35 C.S.I. Vegas S2E13 – Ossa

21:19 Wild Target – Una valigia per tre

22:52 36 Quai des Orfèvres

00:38 Anica appuntamento al cinema

00:41 Kanun – La legge del sangue

Iris

21:14 I Molti Santi del New Jersey

23:38 L’ultimo appello

01:40 Un piano perfetto

Rai 5

20:28 Overland 19 – Le Indie di Overland – Kerala. Il fascino dell’Induismo – 23/07/2018

21:21 …E fuori nevica

23:35 Rock Legends: Prince

00:20 Liza Minnelli. La figlia prediletta di Hollywood

01:14 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Laguna blu

23:00 Mistero a Saint – Tropez

00:30 Hatari!

Rai Premium

21:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E5

22:10 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E6

23:15 Vivi e lascia vivere – S1E5 – L’amore

00:05 Vivi e lascia vivere – S1E6 – Il dubbio

01:00 La Squadra – S3E19

Cielo

20:25 Friends

21:15 Godzilla

23:35 Blind Waters – Terrore Dagli Abissi

01:25 Tentacoli sulla città

Twentyseven

20:15 La signora del West

21:09 Batman

23:32 Travolti dal destino

01:10 Walker Texas Ranger

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:40 La passione di Bernadette

22:30 Tè per due

00:10 La compieta preghiera della sera

00:30 Santo Rosario

LA7 Cinema

21:15 Downsizing – Vivere alla grande

23:45 Darkest Minds

01:40 Money Monster – L’altra faccia del denaro

La 5

20:06 Terra Amara

21:10 Tata giramondo: Missione Sudafrica

22:51 Matrimonio impossibile

00:34 Scene da un matrimonio

01:52 The Royal Saga

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:35 Vite al limite

Cine34

21:15 Spaghetti a mezzanotte

23:03 L’anatra all’arancia

01:00 Amore vuol dire gelosia

Focus

20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:20 Etna 1992: Il giorno che l’uomo domo’ il vulcano

22:15 Il supervulcano di Yellowstone

23:24 Stromboli e vulcani delle Eolie: tra scienza e mito

00:53 Titanic: le storie sommerse

Giallo

21:05 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:25 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:21 The Closer

21:13 Poirot: Filastrocca per un omicidio

23:18 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:07 One Piece

21:04 Voci dal profondo

22:46 10050 Cielo Drive

00:06 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:10 Mr. Oro: tutto ha un prezzo

20:45 Storage Wars Canada

21:45 Border Control: Nord Europa

23:15 Real TV: crimini di strada

01:25 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:15 Scritto, letto detto: Germano Maifreda

20:30 Passato e Presente – La Sicilia de “I Viceré” – 04/02/2019

21:10 Senza pietà

22:40 Storia di un italiano – Prima puntata

23:30 La Roma di Raffaello

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Passato e Presente – La Sicilia de “I Viceré” – 04/02/2019

01:30 SeDici Storie – Cesare Terranova

Mediaset Extra

21:45 Chi vuol essere milionario – Il torneo

00:43 Sarabanda – il torneo dei campioni

Foto di repertorio