Attualità Televisione

Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Di Redazione -
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Programmi in tv stasera

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE
20:35 L’Eredità Summer
21:30 Sogno e son desto
00:05 TG1 Sera
00:10 Io e Te – Pierluigi Diaco intervista Pippo Baudo – Puntata del 02/11/2019
01:05 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30
21:00 Europei di Atletica 2026 – 6 giornata (sessione serale) – seconda parte
23:00 Due con – La storia dei fratelli Abbagnale
00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana
00:51 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob
20:25 Sapiens Files – Un solo pianeta – Oltre gli argini
21:20 Il buono, il brutto, il cattivo
23:20 TG3 Sera
23:25 Il buono, il brutto, il cattivo
00:20 Meteo 3
00:25 Quasi a casa

Rete 4

20:29 4 di sera weekend
21:32 La promessa – PrimaTv
23:41 Mamma mia!
01:46 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5
20:36 La ruota della fortuna
21:20 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.
01:01 Tg5
01:43 Le stagioni del cuore

Italia 1

20:31 Coppa Italia Live
21:08 Torino – Carrarese
23:17 Coppa Italia Live
23:52 Ritorno al futuro – Parte III

LA7

20:00 Tg La7
20:35 Barbero risponde
21:15 Agente 007 – Missione Goldfinger
23:25 Vestito per uccidere
01:35 Anticamera con vista

TV8

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
22:50 Bruno Barbieri – 4 Hotel
00:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
01:25 Delitti: famiglie criminali

NOVE

20:45 Cash or Trash – Quando tutto è iniziato
21:30 L’enigma del mostro di Firenze
01:20 Nudi e crudi

20 Venti

20:11 Grown – ish
20:40 COPPA ITALIA – : VENEZIA – MODENA
22:59 Johnny Mnemonic
00:48 Live! – Corsa contro il tempo

Rai 4

20:35 C.S.I. Vegas S2E13 – Ossa
21:19 Wild Target – Una valigia per tre
22:52 36 Quai des Orfèvres
00:38 Anica appuntamento al cinema
00:41 Kanun – La legge del sangue

Iris

21:14 I Molti Santi del New Jersey
23:38 L’ultimo appello
01:40 Un piano perfetto

Rai 5

20:28 Overland 19 – Le Indie di Overland – Kerala. Il fascino dell’Induismo – 23/07/2018
21:21 …E fuori nevica
23:35 Rock Legends: Prince
00:20 Liza Minnelli. La figlia prediletta di Hollywood
01:14 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Laguna blu
23:00 Mistero a Saint – Tropez
00:30 Hatari!

Rai Premium

21:20 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E5
22:10 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E6
23:15 Vivi e lascia vivere – S1E5 – L’amore
00:05 Vivi e lascia vivere – S1E6 – Il dubbio
01:00 La Squadra – S3E19

Cielo

20:25 Friends
21:15 Godzilla
23:35 Blind Waters – Terrore Dagli Abissi
01:25 Tentacoli sulla città

Twentyseven

20:15 La signora del West
21:09 Batman
23:32 Travolti dal destino
01:10 Walker Texas Ranger

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:40 La passione di Bernadette
22:30 Tè per due
00:10 La compieta preghiera della sera
00:30 Santo Rosario

LA7 Cinema

21:15 Downsizing – Vivere alla grande
23:45 Darkest Minds
01:40 Money Monster – L’altra faccia del denaro

La 5

20:06 Terra Amara
21:10 Tata giramondo: Missione Sudafrica
22:51 Matrimonio impossibile
00:34 Scene da un matrimonio
01:52 The Royal Saga

Real Time

20:30 Casa a prima vista
21:35 Vite al limite

Cine34

21:15 Spaghetti a mezzanotte
23:03 L’anatra all’arancia
01:00 Amore vuol dire gelosia

Focus

20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:20 Etna 1992: Il giorno che l’uomo domo’ il vulcano
22:15 Il supervulcano di Yellowstone
23:24 Stromboli e vulcani delle Eolie: tra scienza e mito
00:53 Titanic: le storie sommerse

Giallo

21:05 Miss Fisher – Delitti e misteri
23:25 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:21 The Closer
21:13 Poirot: Filastrocca per un omicidio
23:18 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:07 One Piece
21:04 Voci dal profondo
22:46 10050 Cielo Drive
00:06 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:10 Mr. Oro: tutto ha un prezzo
20:45 Storage Wars Canada
21:45 Border Control: Nord Europa
23:15 Real TV: crimini di strada
01:25 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:15 Scritto, letto detto: Germano Maifreda
20:30 Passato e Presente – La Sicilia de “I Viceré” – 04/02/2019
21:10 Senza pietà
22:40 Storia di un italiano – Prima puntata
23:30 La Roma di Raffaello
00:20 Rai News Notte
00:25 Il giorno e la storia
00:45 Passato e Presente – La Sicilia de “I Viceré” – 04/02/2019
01:30 SeDici Storie – Cesare Terranova

Mediaset Extra

21:45 Chi vuol essere milionario – Il torneo
00:43 Sarabanda – il torneo dei campioni

Foto di repertorio