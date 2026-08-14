Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Viva Mogol! Con i grandi della musica – 24/09/2016
01:00 Che tempo fa
01:05 Reazione a catena
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Europei di Atletica 2026 – 5a giornata (sessione serale) – seconda parte
23:00 Ombre di gloria
00:40 Paradise. La finestra sullo showbiz
Rai 3
20:00 Blob
20:25 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 13/02/2026
20:50 L’appartamento – Sold Out – S1E5 – L’assedio
21:20 Bugiardo seriale
23:00 TG3 Sera
23:10 Meteo 3
23:15 Quelli che il cinema – La sceneggiatura spogliata pt6
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Non si ruba a casa dei ladri
23:18 Se mi lasci non vale
01:08 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:35 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – l’erede
21:21 L’erede – PrimaTv
23:59 Tg5
Italia 1
20:34 Coppa Italia Live
21:08 Fiorentina – Benevento
23:16 Coppa Italia Live
23:51 Fighting
01:46 Studio Aperto – La giornata
01:58 Sport Mediaset – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Barbero risponde
21:15 La7 Storia
23:15 La7 Doc
TV8
20:40 Trofeo Bortolotti: Atalanta – Athletic Bilbao
22:40 The Tunnel – Trappola nel buio
00:30 Questa è casa mia!
NOVE
20:40 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Comedy Match
23:40 Save the Dating – Amori in corso
20 Venti
20:11 Grown – ish
20:40 COPPA ITALIA – : MONZA – AVELLINO
22:58 Godzilla II – King of the Monsters
01:17 Chicago Med
Rai 4
20:37 Criminal Minds XI ep.17
21:19 Wire Room – Sorvegliato Speciale
22:51 La belva
00:20 Anica appuntamento al cinema
00:23 La fiera delle illusioni – Nightmare Alley
Iris
20:10 Walker Texas Ranger
21:13 Defiance – I giorni del coraggio
23:49 I bambini del treno
Rai 5
20:30 Il mondo con gli occhi di Overland – Nepal: sulle tracce di Beppe Tenti – 21/08/2025
21:21 Kilimangiaro collection 2026
23:31 Profumo di Pizzi. Dolce Vita (pt.1)
00:25 Notti Jazz – S1E2
01:22 Rai News Notte
01:23 Il mondo con gli occhi di Overland – Nepal: sulle tracce di Beppe Tenti – 21/08/2025
Rai Movie
20:50 Stanlio e Ollio – Pranzo di gala
21:10 L’uomo della Mancha
23:25 Amore, cucina e curry
01:25 Anica – Appuntamento al cinema
Rai Premium
21:20 La regola delle 3 mogli
22:55 Máxima – E1 – Versione televisiva
01:05 La Squadra – S3E18
Cielo
20:00 Friends
21:15 Le otto montagne
23:45 Outlander
01:55 Altitude – Paura ad alta quota
Twentyseven
20:19 La signora del West
21:13 Travolti dal destino
23:02 Shakespeare in Love
01:15 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 I bambini del cielo
22:40 Effetto Notte – TV2000
23:15 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 Storia di una ladra di libri
23:40 Come l’acqua per gli elefanti
01:50 My Old Lady
La 5
20:07 Terra Amara
21:10 Matrimonio impossibile
23:20 The Best Man
01:39 Cherry Season – La stagione del cuore
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
21:40 Malati di pulito
22:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli
Cine34
21:00 Ferragosto O.K.
00:49 Yesterday – vacanze al mare
Focus
20:31 Hot Roads – Strade di fuoco
21:20 I segreti della piramide perduta
23:03 Segreti sotto la sabbia
00:42 E – Planet
01:11 Drive Up Summer Edition
Giallo
21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne
23:50 Crociera con delitto
01:40 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:23 The Closer
21:15 FBI: Most Wanted
22:59 C.S.I. Miami
00:40 Delitti ai Caraibi
Italia 2
20:05 One Piece
21:04 10050 Cielo Drive
22:26 30 giorni di buio
00:30 Che campioni Holly e Benji!
01:18 Holly e Benji Forever
01:41 My Hero Academia
DMAX
20:00 Airport Security: Spagna
21:45 Blindati: viaggio nelle carceri
23:55 Blindati: viaggio nelle carceri Italia
Rai Storia
20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Ivrea, città industriale del XX Secolo
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Woodstock, il concerto del secolo – 26/04/2024
21:10 Le Ragazze – Puntate del 25/09/2020
23:10 Francesco Guccini, ‘maestrone’ cantautore
23:45 Milano in guerra
00:40 Rai News Notte
00:45 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:17 Sarabanda Celebrity
00:03 The wall
01:11 Macchem
Foto di repertorio