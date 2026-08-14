Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Viva Mogol! Con i grandi della musica – 24/09/2016

01:00 Che tempo fa

01:05 Reazione a catena

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica 2026 – 5a giornata (sessione serale) – seconda parte

23:00 Ombre di gloria

00:40 Paradise. La finestra sullo showbiz

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 13/02/2026

20:50 L’appartamento – Sold Out – S1E5 – L’assedio

21:20 Bugiardo seriale

23:00 TG3 Sera

23:10 Meteo 3

23:15 Quelli che il cinema – La sceneggiatura spogliata pt6

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Non si ruba a casa dei ladri

23:18 Se mi lasci non vale

01:08 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:35 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – l’erede

21:21 L’erede – PrimaTv

23:59 Tg5

Italia 1

20:34 Coppa Italia Live

21:08 Fiorentina – Benevento

23:16 Coppa Italia Live

23:51 Fighting

01:46 Studio Aperto – La giornata

01:58 Sport Mediaset – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Barbero risponde

21:15 La7 Storia

23:15 La7 Doc

TV8

20:40 Trofeo Bortolotti: Atalanta – Athletic Bilbao

22:40 The Tunnel – Trappola nel buio

00:30 Questa è casa mia!

NOVE

20:40 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Comedy Match

23:40 Save the Dating – Amori in corso

20 Venti

20:11 Grown – ish

20:40 COPPA ITALIA – : MONZA – AVELLINO

22:58 Godzilla II – King of the Monsters

01:17 Chicago Med

Rai 4

20:37 Criminal Minds XI ep.17

21:19 Wire Room – Sorvegliato Speciale

22:51 La belva

00:20 Anica appuntamento al cinema

00:23 La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:13 Defiance – I giorni del coraggio

23:49 I bambini del treno

Rai 5

20:30 Il mondo con gli occhi di Overland – Nepal: sulle tracce di Beppe Tenti – 21/08/2025

21:21 Kilimangiaro collection 2026

23:31 Profumo di Pizzi. Dolce Vita (pt.1)

00:25 Notti Jazz – S1E2

01:22 Rai News Notte

01:23 Il mondo con gli occhi di Overland – Nepal: sulle tracce di Beppe Tenti – 21/08/2025

Rai Movie

20:50 Stanlio e Ollio – Pranzo di gala

21:10 L’uomo della Mancha

23:25 Amore, cucina e curry

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 La regola delle 3 mogli

22:55 Máxima – E1 – Versione televisiva

01:05 La Squadra – S3E18

Cielo

20:00 Friends

21:15 Le otto montagne

23:45 Outlander

01:55 Altitude – Paura ad alta quota

Twentyseven

20:19 La signora del West

21:13 Travolti dal destino

23:02 Shakespeare in Love

01:15 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 I bambini del cielo

22:40 Effetto Notte – TV2000

23:15 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 Storia di una ladra di libri

23:40 Come l’acqua per gli elefanti

01:50 My Old Lady

La 5

20:07 Terra Amara

21:10 Matrimonio impossibile

23:20 The Best Man

01:39 Cherry Season – La stagione del cuore

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

21:40 Malati di pulito

22:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Ferragosto O.K.

00:49 Yesterday – vacanze al mare

Focus

20:31 Hot Roads – Strade di fuoco

21:20 I segreti della piramide perduta

23:03 Segreti sotto la sabbia

00:42 E – Planet

01:11 Drive Up Summer Edition

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:50 Crociera con delitto

01:40 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:23 The Closer

21:15 FBI: Most Wanted

22:59 C.S.I. Miami

00:40 Delitti ai Caraibi

Italia 2

20:05 One Piece

21:04 10050 Cielo Drive

22:26 30 giorni di buio

00:30 Che campioni Holly e Benji!

01:18 Holly e Benji Forever

01:41 My Hero Academia

DMAX

20:00 Airport Security: Spagna

21:45 Blindati: viaggio nelle carceri

23:55 Blindati: viaggio nelle carceri Italia

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Ivrea, città industriale del XX Secolo

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Woodstock, il concerto del secolo – 26/04/2024

21:10 Le Ragazze – Puntate del 25/09/2020

23:10 Francesco Guccini, ‘maestrone’ cantautore

23:45 Milano in guerra

00:40 Rai News Notte

00:45 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:17 Sarabanda Celebrity

00:03 The wall

01:11 Macchem

Foto di repertorio