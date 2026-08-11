Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Upgraded – Amore, arte e bugie
23:25 TG1 Sera
23:30 Chef
01:00 Che tempo fa
Rai 2
20:20 Europei di Atletica 2026 – 2a giornata (sessione serale)
20:30 TG2 20.30
21:00 Europei di Atletica 2026 – 2a giornata (sessione serale)
23:00 Storie al bivio di Sera
00:40 Due piccoli italiani
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 10/02/2026
20:45 L’appartamento – Sold Out – S1E2 – Convivenze forzate
21:15 Jannacciami!
23:15 TG3 Sera
23:25 Meteo 3
23:30 Goodbye human – Il fattore umano
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Le grandi domande di freedom – PrimaTv
23:49 Sorvegliato speciale
01:53 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:35 La ruota della fortuna
21:20 Fino all’ultimo indizio
00:09 Tg5
00:48 Ocean’s 8
Italia 1
20:42 NCIS – Unità Anticrimine
21:30 Yoga Radio Estate
00:38 Abigail – PrimaTv
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
23:15 The Children Act – Il verdetto
01:10 Tg La7
01:20 Camera con vista
TV8
21:40 Skyfall
00:10 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo
01:55 Cani sciolti
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Save the Dating – Amori in corso
23:35 Comedy Match
01:30 Nudi e crudi
20 Venti
20:15 THE BIG BANG THEORY
21:07 Blade
23:23 The Equalizer
Rai 4
20:35 Criminal Minds XI ep.11
21:19 The Dogs
22:56 Wolfkin
00:21 Anica appuntamento al cinema
00:24 Skylight
01:57 Fargo S5E7 Linda
Iris
20:13 Walker Texas Ranger
21:15 Lo sperone insanguinato
22:58 Quel maledetto colpo al Rio Grande Express
Rai 5
20:28 Il mondo con gli occhi di Overland – Nepal: Templi, terremoti e rinascita – 31/07/2025
21:21 La Tenerezza
23:08 La lunga corsa
00:38 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 2^ Parte
01:19 Rai News Notte
01:21 Il mondo con gli occhi di Overland – Nepal: Templi, terremoti e rinascita – 31/07/2025
Rai Movie
20:45 Stanlio e Ollio – Mettendo i pantaloni a Filippo
21:10 Tempo di vivere
23:30 Il 6° giorno (Film)
01:30 Anica – Appuntamento al cinema
Rai Premium
21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E1 – Volo pindarico
23:15 Uno sbirro in appennino – S1E1 – Delitto o pregiudizio?
00:10 Uno sbirro in appennino – S1E2 – I segreti del pozzo
01:10 La Squadra – S3E16
Cielo
20:00 Friends
23:25 Jeanne du Barry – La favorita del Re
01:25 Eiffel
Twentyseven
20:09 La signora del West
21:06 Cattivi vicini
22:58 L’ultimo samurai
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Tempo di amare
22:55 Solo Javier – la libertà di donarsi
00:30 Retroscena
01:00 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:15 Charlie’s Angels
21:15 La lettera scarlatta
23:50 Piccole donne
La 5
20:02 Terra Amara
21:10 Bros – PrimaTv
23:18 Spoiler Alert – PrimaTv
01:16 Cherry Season – La stagione del cuore
Real Time
20:35 Cortesie per gli ospiti
21:40 S.O.S Acne
23:00 The Bad Skin Clinic
Cine34
21:00 Il trucido e lo sbirro
22:48 Cane e gatto
00:40 Pierino la peste alla riscossa
Focus
20:25 Hot Roads – Strade di fuoco
21:20 Eclissi – Il giorno in cui il sole sparisce – PrimaTv
22:07 Curvare la luce – La teoria della relativita’ alla prova
23:16 I tesori perduti dell’antica Roma
00:13 Lost treasures of Rome
01:07 Eclissi – Il giorno in cui il sole sparisce – PrimaTv
Giallo
21:10 Shetland
23:25 Vera
01:20 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:19 The Closer
21:12 The Irrational
22:58 C.S.I. Miami
Italia 2
20:03 One Piece
20:59 American dad!
23:03 Lupin: il pericolo è il mio mestiere
00:44 Che campioni Holly e Benji!
01:54 My Hero Academia
DMAX
21:40 Aeroporto di Roma: traffico illegale
23:35 L’occhio del ciclone
Rai Storia
20:10 Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Genova: le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli
20:15 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Chiara d’Assisi. La riscoperta di una santa – 01/11/2024
21:10 Un’epoca nuova – Senza distinzione di sesso (pt.7)
22:10 Che magnifica impresa – Italia, che Fisica!
23:05 L’Italia della Repubblica – Studenti e operai in lotta
00:00 Marinetti e il futurismo
00:05 Rai News Notte
00:10 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:47 Tu si que vales
01:16 The wall
Foto di repertorio