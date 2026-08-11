Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Upgraded – Amore, arte e bugie

23:25 TG1 Sera

23:30 Chef

01:00 Che tempo fa

Rai 2

20:20 Europei di Atletica 2026 – 2a giornata (sessione serale)

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica 2026 – 2a giornata (sessione serale)

23:00 Storie al bivio di Sera

00:40 Due piccoli italiani

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 10/02/2026

20:45 L’appartamento – Sold Out – S1E2 – Convivenze forzate

21:15 Jannacciami!

23:15 TG3 Sera

23:25 Meteo 3

23:30 Goodbye human – Il fattore umano

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Le grandi domande di freedom – PrimaTv

23:49 Sorvegliato speciale

01:53 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:35 La ruota della fortuna

21:20 Fino all’ultimo indizio

00:09 Tg5

00:48 Ocean’s 8

Italia 1

20:42 NCIS – Unità Anticrimine

21:30 Yoga Radio Estate

00:38 Abigail – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 The Children Act – Il verdetto

01:10 Tg La7

01:20 Camera con vista

TV8

21:40 Skyfall

00:10 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

01:55 Cani sciolti

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Save the Dating – Amori in corso

23:35 Comedy Match

01:30 Nudi e crudi

20 Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:07 Blade

23:23 The Equalizer

Rai 4

20:35 Criminal Minds XI ep.11

21:19 The Dogs

22:56 Wolfkin

00:21 Anica appuntamento al cinema

00:24 Skylight

01:57 Fargo S5E7 Linda

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:15 Lo sperone insanguinato

22:58 Quel maledetto colpo al Rio Grande Express

Rai 5

20:28 Il mondo con gli occhi di Overland – Nepal: Templi, terremoti e rinascita – 31/07/2025

21:21 La Tenerezza

23:08 La lunga corsa

00:38 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 2^ Parte

01:19 Rai News Notte

01:21 Il mondo con gli occhi di Overland – Nepal: Templi, terremoti e rinascita – 31/07/2025

Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Mettendo i pantaloni a Filippo

21:10 Tempo di vivere

23:30 Il 6° giorno (Film)

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E1 – Volo pindarico

23:15 Uno sbirro in appennino – S1E1 – Delitto o pregiudizio?

00:10 Uno sbirro in appennino – S1E2 – I segreti del pozzo

01:10 La Squadra – S3E16

Cielo

20:00 Friends

23:25 Jeanne du Barry – La favorita del Re

01:25 Eiffel

Twentyseven

20:09 La signora del West

21:06 Cattivi vicini

22:58 L’ultimo samurai

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Tempo di amare

22:55 Solo Javier – la libertà di donarsi

00:30 Retroscena

01:00 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:15 Charlie’s Angels

21:15 La lettera scarlatta

23:50 Piccole donne

La 5

20:02 Terra Amara

21:10 Bros – PrimaTv

23:18 Spoiler Alert – PrimaTv

01:16 Cherry Season – La stagione del cuore

Real Time

20:35 Cortesie per gli ospiti

21:40 S.O.S Acne

23:00 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Il trucido e lo sbirro

22:48 Cane e gatto

00:40 Pierino la peste alla riscossa

Focus

20:25 Hot Roads – Strade di fuoco

21:20 Eclissi – Il giorno in cui il sole sparisce – PrimaTv

22:07 Curvare la luce – La teoria della relativita’ alla prova

23:16 I tesori perduti dell’antica Roma

00:13 Lost treasures of Rome

01:07 Eclissi – Il giorno in cui il sole sparisce – PrimaTv

Giallo

21:10 Shetland

23:25 Vera

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:19 The Closer

21:12 The Irrational

22:58 C.S.I. Miami

Italia 2

20:03 One Piece

20:59 American dad!

23:03 Lupin: il pericolo è il mio mestiere

00:44 Che campioni Holly e Benji!

01:54 My Hero Academia

DMAX

21:40 Aeroporto di Roma: traffico illegale

23:35 L’occhio del ciclone

Rai Storia

20:10 Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Genova: le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Chiara d’Assisi. La riscoperta di una santa – 01/11/2024

21:10 Un’epoca nuova – Senza distinzione di sesso (pt.7)

22:10 Che magnifica impresa – Italia, che Fisica!

23:05 L’Italia della Repubblica – Studenti e operai in lotta

00:00 Marinetti e il futurismo

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:47 Tu si que vales

01:16 The wall

Foto di repertorio