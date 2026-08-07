Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 TIM Summer Hits Remix

00:15 TG1 Sera

00:20 Codice: la vita è digitale – Frontiere

01:25 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’ispettore Coliandro S7E2 – Serial Killer

23:30 Elsbeth S2E15 – Vedo…Un omicidio

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 06/02/2026

20:45 Un posto al sole – EP7010

21:15 Itaca – Il ritorno

23:10 Quelli che il cinema – Chi scrive la storia pt5

23:35 Amazing stories – Storie incredibili S1E19 – Lo specchio

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Un’estate ai Caraibi

23:41 Un’estate al mare

01:50 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:39 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – l’erede

21:21 L’erede – PrimaTv

00:21 Speciale “Giffoni 56: le cose impossibili”

01:22 Tg5

Italia 1

20:39 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Chicago Fire – PrimaTv

23:51 Law & Order: I due volti della giustizia

01:28 Studio Aperto – La giornata

01:40 Sport Mediaset – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La7 Storia

23:05 La7 Doc

00:05 Tg La7

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 I delitti del BarLume – Il re dei giochi

23:10 I delitti del BarLume

00:45 Il passato di mio padre

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Comedy Match

23:45 Save the Dating – Amori in corso

01:40 Nudi e crudi

20 Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:08 Beast

22:56 Overdrive

00:39 Chicago Med

01:58 Superman & Lois

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.7

21:19 Wolf Warrior

22:50 Bronx

00:45 Anica appuntamento al cinema

00:48 The Stranger

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:17 The kill team

23:04 L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat

01:28 We Were Young – Destinazione Paradiso

Rai 5

20:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Oltre Manila: il volto nascosto delle Filippine – 03/07/2025

21:22 Kilimangiaro collection 2026

23:25 Paola Agosti, il Mondo in uno scatto

00:22 Notti Jazz – S1E1

01:14 Rock Legends: Earth, Wind & Fire

01:36 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Casablanca

22:55 Provaci ancora, Sam

00:25 Anica – Appuntamento al cinema

00:30 La grande fuga

Rai Premium

21:20 Le regole della pazzia

22:50 Il velo nuziale – Luna di miele in Grecia

00:15 La Squadra – S3E13

Cielo

20:20 Friends

21:15 Jeanne du Barry – La favorita del Re

23:30 Outlander

01:50 Solar Attack

Twentyseven

20:13 La signora del West

21:10 Casa casino’

22:51 Magic in the Moonlight

00:39 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Baran

22:45 Effetto Notte – TV2000

23:20 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

21:15 Hitchcock

23:05 The Imitation Game

01:05 Julie & Julia

La 5

21:10 Giù le mani dalle nostre figlie

23:08 Something New

01:02 Cherry Season – La stagione del cuore

Real Time

20:35 Casa a prima vista

21:40 Malati di pulito

22:40 Dr. Pimple Popper – I nuovi casi

Cine34

21:00 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

23:28 Zucchero, miele e peperoncino

01:41 La gabbia

Focus

20:23 Hot Roads – Strade di fuoco

21:21 I tesori perduti dell’antica Roma

22:11 Lost treasures of Rome

23:16 Storie dimenticate

01:12 E – Planet

01:41 Drive Up Summer Edition

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

00:10 Crociera con delitto

TOP Crime

20:15 The Closer

21:13 FBI: Most Wanted

22:59 C.S.I. Miami

00:49 Delitti ai Caraibi

Italia 2

20:02 One Piece

21:05 Ma

23:10 Spiders

00:49 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

21:40 Blindati: viaggio nelle carceri

00:00 Blindati: viaggio nelle carceri Italia

01:35 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:10 Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Artemisia Gentileschi. La libertà attraverso l’arte – 25/11/2025

21:10 Illuminate – Rosita Missoni. La casa di maglia

22:00 Steno

23:20 Domenica con Videosera: Lambro Musica Ribelle

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

00:50 Passato e Presente – Artemisia Gentileschi. La libertà attraverso l’arte – 25/11/2025

01:30 Arrivederci Saigon

Mediaset Extra

21:14 Sarabanda Celebrity

00:21 The wall

01:28 Macchemu

Foto di repertorio