Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 TIM Summer Hits Remix
00:15 TG1 Sera
00:20 Codice: la vita è digitale – Frontiere
01:25 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 L’ispettore Coliandro S7E2 – Serial Killer
23:30 Elsbeth S2E15 – Vedo…Un omicidio
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 06/02/2026
20:45 Un posto al sole – EP7010
21:15 Itaca – Il ritorno
23:10 Quelli che il cinema – Chi scrive la storia pt5
23:35 Amazing stories – Storie incredibili S1E19 – Lo specchio
00:00 TG3 Linea Notte Estate
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Un’estate ai Caraibi
23:41 Un’estate al mare
01:50 Tg4 – ultima ora notte
Canale 5
20:00 Tg5
20:39 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – l’erede
21:21 L’erede – PrimaTv
00:21 Speciale “Giffoni 56: le cose impossibili”
01:22 Tg5
Italia 1
20:39 NCIS – Unità Anticrimine
21:25 Chicago Fire – PrimaTv
23:51 Law & Order: I due volti della giustizia
01:28 Studio Aperto – La giornata
01:40 Sport Mediaset – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 La7 Storia
23:05 La7 Doc
00:05 Tg La7
TV8
20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 I delitti del BarLume – Il re dei giochi
23:10 I delitti del BarLume
00:45 Il passato di mio padre
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 Comedy Match
23:45 Save the Dating – Amori in corso
01:40 Nudi e crudi
20 Venti
20:12 THE BIG BANG THEORY
21:08 Beast
22:56 Overdrive
00:39 Chicago Med
01:58 Superman & Lois
Rai 4
20:34 Criminal Minds XI ep.7
21:19 Wolf Warrior
22:50 Bronx
00:45 Anica appuntamento al cinema
00:48 The Stranger
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:17 The kill team
23:04 L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat
01:28 We Were Young – Destinazione Paradiso
Rai 5
20:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Oltre Manila: il volto nascosto delle Filippine – 03/07/2025
21:22 Kilimangiaro collection 2026
23:25 Paola Agosti, il Mondo in uno scatto
00:22 Notti Jazz – S1E1
01:14 Rock Legends: Earth, Wind & Fire
01:36 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Casablanca
22:55 Provaci ancora, Sam
00:25 Anica – Appuntamento al cinema
00:30 La grande fuga
Rai Premium
21:20 Le regole della pazzia
22:50 Il velo nuziale – Luna di miele in Grecia
00:15 La Squadra – S3E13
Cielo
20:20 Friends
21:15 Jeanne du Barry – La favorita del Re
23:30 Outlander
01:50 Solar Attack
Twentyseven
20:13 La signora del West
21:10 Casa casino’
22:51 Magic in the Moonlight
00:39 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Baran
22:45 Effetto Notte – TV2000
23:20 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
21:15 Hitchcock
23:05 The Imitation Game
01:05 Julie & Julia
La 5
21:10 Giù le mani dalle nostre figlie
23:08 Something New
01:02 Cherry Season – La stagione del cuore
Real Time
20:35 Casa a prima vista
21:40 Malati di pulito
22:40 Dr. Pimple Popper – I nuovi casi
Cine34
21:00 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande
23:28 Zucchero, miele e peperoncino
01:41 La gabbia
Focus
20:23 Hot Roads – Strade di fuoco
21:21 I tesori perduti dell’antica Roma
22:11 Lost treasures of Rome
23:16 Storie dimenticate
01:12 E – Planet
01:41 Drive Up Summer Edition
Giallo
21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne
00:10 Crociera con delitto
TOP Crime
20:15 The Closer
21:13 FBI: Most Wanted
22:59 C.S.I. Miami
00:49 Delitti ai Caraibi
Italia 2
20:02 One Piece
21:05 Ma
23:10 Spiders
00:49 Che campioni Holly e Benji!
DMAX
21:40 Blindati: viaggio nelle carceri
00:00 Blindati: viaggio nelle carceri Italia
01:35 Colpo di fulmini
Rai Storia
20:10 Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto
20:15 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Artemisia Gentileschi. La libertà attraverso l’arte – 25/11/2025
21:10 Illuminate – Rosita Missoni. La casa di maglia
22:00 Steno
23:20 Domenica con Videosera: Lambro Musica Ribelle
00:30 Rai News Notte
00:35 Il giorno e la storia
00:50 Passato e Presente – Artemisia Gentileschi. La libertà attraverso l’arte – 25/11/2025
01:30 Arrivederci Saigon
Mediaset Extra
21:14 Sarabanda Celebrity
00:21 The wall
01:28 Macchemu
Foto di repertorio