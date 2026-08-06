Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 agosto 2026: la lista completa

Rai 1

20:00 TELEGIORNALE

20:30 L’Eredità Summer

21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E8 – Salto nel buio

22:30 Doc – Nelle tue mani – S3E9 – Evitarsi

23:30 Doc – Nelle tue mani – S3E10 – Il fattore umano

23:55 TG1 Sera

00:00 Doc – Nelle tue mani – S3E10 – Il fattore umano

00:40 Bla Bla Baby

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il commissario Rex S11E3 – Il gioco dell’impiccato

23:05 N.C.I.S. Origins S2E7 – Amore e follia

23:45 N.C.I.S. Origins S2E8 – Fine della strada

00:30 N.C.I.S. Origins S2E9 – Istinto

01:20 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 05/08/2026

20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 05/02/2026

20:50 Un posto al sole – EP7009

21:15 Kilimangiaro Estate – Puntata del 05/08/2026

23:25 Cronache eroiche. Odissea 2: il ritorno pt.4

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:33 Zona bianca

00:34 Drive up

00:50 Pensa in grande

Canale 5

20:00 Tg5

20:39 La ruota della fortuna

21:20 TIM BATTITI LIVE

01:12 Tg5

01:53 Solo per amore – Destini incrociati

Italia 1

20:39 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Chicago Med – PrimaTv

23:02 Law & Order: Unità Speciale

00:38 Cold Case – Delitti irrisolti

01:31 Studio Aperto – La giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 La7 Doc

00:15 Tg La7

00:25 Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 Quattro matrimoni

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 La Corrida

01:05 Nudi e crudi

20 Venti

20:11 THE BIG BANG THEORY

21:07 Overdrive

22:59 Constantine

01:08 Chicago Med

Rai 4

20:37 Criminal Minds XI ep.5

21:19 S.W.A.T. S7E4 – Battiti

21:59 S.W.A.T. S7E5 – Alla fine della strada

22:40 S.W.A.T. S7E6 – Le fuggitive

23:20 Gunpowder Milkshake

01:13 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:06 Walker Texas Ranger

21:20 La tempesta perfetta

23:58 Facile preda

01:46 Amicizia a rischio

Rai 5

20:30 Il mondo con gli occhi di Overland – Haiti tra fede, memoria e resilienza – 26/06/2025

21:26 Concerto per l’Italia 2026

22:51 Jimmy Somerville, Smalltown Boy

23:44 Edoardo Bennato – Fuoco e bugie dai Campi Flegrei

00:39 Rock Legends: Bee Gees

01:22 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il 6° giorno (Film)

23:10 Dirty Dancing – Balli proibiti

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Come le foglie al vento

Rai Premium

21:20 Canzonissima – Puntata del 28/03/2026

01:10 Le indagini di Lolita Lobosco – S2E6 – Ultimo atto

Cielo

20:20 Friends

21:15 Siberia

23:05 Oceano di fuoco – Hidalgo

Twentyseven

20:12 La signora del West

21:13 Magic in the Moonlight

23:10 La storia infinita 2

00:53 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri

20:45 TG 2000

21:10 Solo Javier – la libertà di donarsi

22:45 Dipinti di Dio

23:45 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

21:15 L’amore bugiardo – Gone Girl

00:00 Il danno

La 5

21:10 Io e mio fratello

23:20 Croce e delizia

01:08 Cherry Season – La stagione del cuore

Real Time

20:35 Casa a prima vista

23:30 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:02 Matrimonio al Sud

23:06 Selvaggi

00:53 Sensi

Focus

20:24 Hot Roads – Strade di fuoco

21:21 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

23:20 Segnali dall’universo ’26

23:22 Universo ai raggi x

00:19 Segnali dall’universo

00:39 Universo ai raggi x

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:05 McDonald & Dodds

01:05 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:14 The Closer

21:13 Delitti ai Caraibi

23:24 C.S.I. Miami

01:09 Con l’aiuto del cielo – La belladonna

Italia 2

20:02 One Piece

21:04 Spiders

22:57 American Pie 2

01:02 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

01:30 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia

20:10 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Carlo Collodi, il padre di Pinocchio – 14/04/2026

21:10 a.C.d.C. – Chateau Gaillard. La fortezza di Cuor di Leone

22:15 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Francesco Datini da Prato – 18/07/2023

23:10 Un mondo diviso. Little boy (pt.4)

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Carlo Collodi, il padre di Pinocchio – 14/04/2026

Mediaset Extra

21:12 Tu si que vales

01:52 The wall

Foto di repertorio