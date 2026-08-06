Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 agosto 2026: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 agosto 2026, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 agosto 2026: la lista completa
Rai 1
20:00 TELEGIORNALE
20:30 L’Eredità Summer
21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E8 – Salto nel buio
22:30 Doc – Nelle tue mani – S3E9 – Evitarsi
23:30 Doc – Nelle tue mani – S3E10 – Il fattore umano
23:55 TG1 Sera
00:00 Doc – Nelle tue mani – S3E10 – Il fattore umano
00:40 Bla Bla Baby
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Il commissario Rex S11E3 – Il gioco dell’impiccato
23:05 N.C.I.S. Origins S2E7 – Amore e follia
23:45 N.C.I.S. Origins S2E8 – Fine della strada
00:30 N.C.I.S. Origins S2E9 – Istinto
01:20 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob – Puntata del 05/08/2026
20:20 Via Dei Matti n°0 – Puntata del 05/02/2026
20:50 Un posto al sole – EP7009
21:15 Kilimangiaro Estate – Puntata del 05/08/2026
23:25 Cronache eroiche. Odissea 2: il ritorno pt.4
00:00 TG3 Linea Notte Estate
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:33 Zona bianca
00:34 Drive up
00:50 Pensa in grande
Canale 5
20:00 Tg5
20:39 La ruota della fortuna
21:20 TIM BATTITI LIVE
01:12 Tg5
01:53 Solo per amore – Destini incrociati
Italia 1
20:39 NCIS – Unità Anticrimine
21:25 Chicago Med – PrimaTv
23:02 Law & Order: Unità Speciale
00:38 Cold Case – Delitti irrisolti
01:31 Studio Aperto – La giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
23:15 La7 Doc
00:15 Tg La7
00:25 Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia
TV8
20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 Quattro matrimoni
NOVE
20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?
21:30 La Corrida
01:05 Nudi e crudi
20 Venti
20:11 THE BIG BANG THEORY
21:07 Overdrive
22:59 Constantine
01:08 Chicago Med
Rai 4
20:37 Criminal Minds XI ep.5
21:19 S.W.A.T. S7E4 – Battiti
21:59 S.W.A.T. S7E5 – Alla fine della strada
22:40 S.W.A.T. S7E6 – Le fuggitive
23:20 Gunpowder Milkshake
01:13 Anica appuntamento al cinema
Iris
20:06 Walker Texas Ranger
21:20 La tempesta perfetta
23:58 Facile preda
01:46 Amicizia a rischio
Rai 5
20:30 Il mondo con gli occhi di Overland – Haiti tra fede, memoria e resilienza – 26/06/2025
21:26 Concerto per l’Italia 2026
22:51 Jimmy Somerville, Smalltown Boy
23:44 Edoardo Bennato – Fuoco e bugie dai Campi Flegrei
00:39 Rock Legends: Bee Gees
01:22 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Il 6° giorno (Film)
23:10 Dirty Dancing – Balli proibiti
00:50 Anica – Appuntamento al cinema
00:55 Come le foglie al vento
Rai Premium
21:20 Canzonissima – Puntata del 28/03/2026
01:10 Le indagini di Lolita Lobosco – S2E6 – Ultimo atto
Cielo
20:20 Friends
21:15 Siberia
23:05 Oceano di fuoco – Hidalgo
Twentyseven
20:12 La signora del West
21:13 Magic in the Moonlight
23:10 La storia infinita 2
00:53 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario con il Card. Angelo Comastri
20:45 TG 2000
21:10 Solo Javier – la libertà di donarsi
22:45 Dipinti di Dio
23:45 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
21:15 L’amore bugiardo – Gone Girl
00:00 Il danno
La 5
21:10 Io e mio fratello
23:20 Croce e delizia
01:08 Cherry Season – La stagione del cuore
Real Time
20:35 Casa a prima vista
23:30 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta
Cine34
21:02 Matrimonio al Sud
23:06 Selvaggi
00:53 Sensi
Focus
20:24 Hot Roads – Strade di fuoco
21:21 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America
23:20 Segnali dall’universo ’26
23:22 Universo ai raggi x
00:19 Segnali dall’universo
00:39 Universo ai raggi x
Giallo
21:10 The Chelsea Detective
23:05 McDonald & Dodds
01:05 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:14 The Closer
21:13 Delitti ai Caraibi
23:24 C.S.I. Miami
01:09 Con l’aiuto del cielo – La belladonna
Italia 2
20:02 One Piece
21:04 Spiders
22:57 American Pie 2
01:02 Che campioni Holly e Benji!
DMAX
01:30 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO – Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia
20:10 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Carlo Collodi, il padre di Pinocchio – 14/04/2026
21:10 a.C.d.C. – Chateau Gaillard. La fortezza di Cuor di Leone
22:15 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Francesco Datini da Prato – 18/07/2023
23:10 Un mondo diviso. Little boy (pt.4)
00:10 Rai News Notte
00:15 Il giorno e la storia
00:35 Passato e Presente – Carlo Collodi, il padre di Pinocchio – 14/04/2026
Mediaset Extra
21:12 Tu si que vales
01:52 The wall
Foto di repertorio