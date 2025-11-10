Valmontone. Ancora furti all’Outlet, prese quattro donne: prima avevano rubato a Fiuggi e Frosinone

I Carabinieri della Stazione di Valmontone, nell’ambito di un predisposto servizio volto a prevenire e reprimere la recrudescenza di reati contro il patrimonio ai danni delle attività commerciali all’interno del centro commerciale Outlet, hanno denunciato quattro donne, gravemente indiziate di furto aggravato di diverse paia di occhiali e numerose confezioni di profumi, dal valore complessivo di 8.000 euro, asportati in due attività di Fiuggi e Frosinone.

L’intervento dei Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, il personale di vigilanza del centro commerciale ha notato le donne aggirarsi con fare sospetto e le hanno segnalate ai Carabinieri che le hanno sorprese ad asportare, in concorso tra loro, diverse paia di occhiali dal valore di oltre 2.500 euro.

Ulteriori verifiche, eseguite grazie al sofisticato sistema di videosorveglianza in dotazione alla vigilanza dell’Outlet, hanno consentito di individuare l’autovettura a noleggio utilizzata dalle donne, al cui interno sono stati rinvenuti numerose confezioni di profumi dal valore complessivo di circa 5.500 euro.

Successiva attività investigativa effettuata dai Carabinieri di Valmontone ha permesso di stabilire che i profumi erano stati asportati, poche ore prima, in due attività di Frosinone e Fiuggi, come accertato tramite l’acquisizione delle immagini di entrambe le attività.

L’intera refurtiva è stata restituita ai titolari delle tre attività prese di mira dalle quattro donne che sono state denunciate per furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica di Velletri.

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in un dispositivo di prevenzione più ampio che mira a contrastare i furti nelle attività commerciali, con la qualificata collaborazione del personale preposto alla sicurezza.

Occorre precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, le indagate devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo