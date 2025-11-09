Proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nell’ambito di un più ampio dispositivo areale di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, teso a prevenire i reati connessi alla mala-movida, a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale e a mantenere alta l’attenzione, specie nei fine settimana, sul fronte della sicurezza “notturna” della circolazione stradale.

Controlli nel weekend ad Artena, Colleferro e Valmontone: il bilancio. Ecco tutti i dettagli

Sorvegliati speciali sono stati, non solo i locali pubblici del centro colleferrino – che soprattutto nel fine settimana sono presi d’assalto da centinaia di giovani – ma anche le principali arterie stradali che conducono nei luoghi di maggiore aggregazione, ove di recente si sono verificati incidenti stradali gravi anche a causa dello stato di alterazione dei conducenti.

All’attività hanno preso parte numerose pattuglie dislocate nel centro di Artena e Colleferro.

Il bilancio è di un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una persona denunciata per il porto di oggetti atti ad offendere e due giovani segnalati per il possesso di modica quantità di stupefacente per uso personale.

Nel pomeriggio, a Valmontone, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 36enne trovato in possesso di 151 g di marijuana, un g di cocaina, oltre 1.000 euro in banconote di vario taglio, 2 bilancini di precisione e 2 cucchiai intrisi di sostanza stupefacente. Il Tribunale veliterno ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma due volte al giorno presso i Carabinieri di Valmontone.

Nella tarda serata di ieri, a Colleferro, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm con i Carabinieri delle Stazioni di Gorga e Carpineto Romano hanno eseguito un’operazione congiunta in via Santa Barbara, alle spalle dei locali della movida, nel corso della quale hanno sottoposto a controllo tre giovani: un 21enne, che è stato denunciato poiché trovato in possesso di uno sfollagente metallico lungo 65 cm, e due giovani, un 30enne di Roma e un 20enne di Artena, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana che sono stati segnalati alla Prefettura di Roma per detenzione di sostanze stupefacenti per “uso personale” non terapeutico.

Nell’ambito dell’operazione sono state controllate 94 persone, eseguite verifiche su 69 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada pari a circa 300 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo