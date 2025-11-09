Roma, ancora furti e borseggi ai danni di cittadini e turisti: altri 14 arresti

Anche questo fine settimana è stata intensa la stretta dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma a tutela dei tanti turisti e cittadini che affollano quotidianamente la città, dalle vie principali del centro ai luoghi di interesse, dalle fermate metropolitane alle stazioni ferroviarie e all’interno degli esercizi commerciali, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I Carabinieri hanno, infatti, arrestato 14 persone in flagranza, gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di furto, tentato furto e rapina impropria.

CONTROLLI NEL CENTRO STORICO E IN ZONA TERMINI

Nelle aree del centro storico e della stazione ferroviaria Termini, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 6 persone: 4 cittadini peruviani sorpresi, a bordo dell’autobus linea Atac H in transito in Lungotevere Tor dè Cenci, dopo aver asportato con destrezza il portafogli ad un turista tedesco; un 24enne egiziano, senza fissa dimora, sorpreso in piazza Cairoli subito dopo aver strappato dal collo una collana d’oro ad un turista svedese; un 32enne algerino che, introdottosi all’interno di un hotel in via Turati, si è impossessato del denaro contenuto nella borsetta di una dipendente e ha poi minacciato i dipendenti dell’albergo con un martello per guadagnare la fuga, prima di essere bloccato dai Carabinieri; un 61enne peruviano sorpreso in piazza di San Simeone subito dopo aver asportato con destrezza uno zainetto ad un turista romeno che era seduto nel dehors di un’osteria.

FURTI PRESSO MEZZI PUBBLICI E NODI DI SCAMBIO

Nel particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Flaminia hanno arrestato una 24enne nomade, domiciliata presso il campo di via Luigi Candoni, bloccata sul vagone della metropolitana della linea “A”, altezza fermata “Flaminio”, mentre tentava di asportare il portafoglio dalla borsa di una turista colombiana di 65 anni.

Presso la fermata metropolitana “Ponte Lungo”, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 33enne romeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, bloccato subito dopo aver sottratto con destrezza il portafoglio, contenente 160 euro e diverse carte di pagamento, dalla tasca di un turista 65enne.

Sempre a bordo di un convoglio metropolitano della linea “A” ma presso la fermata Battistini, i Carabinieri della Stazione di Roma Prati hanno arrestato un 22enne peruviano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre tentava di asportare un paio di occhiali da sole, del valore di € 400 circa, custodito all’interno di una tracolla portata al seguito da un turista tedesco di 54 anni.

I Carabinieri della Stazione di Roma Nomentana hanno invece arrestato un 46enne romano bloccato appena dopo aver asportato il bagaglio di un 38enne di Caserta che attendeva il bus presso l’autostazione Tibus in largo Guido Mazzoni.

FURTI IN NEGOZIO

In manette è finito anche un 27enne georgiano sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo, a sottrarre capi di abbigliamento, del valore di circa 200 euro, da un esercizio commerciale di largo Boccea, dopo averne rimosso il dispositivo antitaccheggio e aver spintonato il personale della vigilanza che lo aveva invitato a fermarsi.

Presso il centro commerciale Roma Est, i Carabinieri di San Vittorino hanno arrestato una 48enne romana sorpresa dal personale di vigilanza a rubare diversa merce, del valore di circa 400 euro, da una profumeria, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato una 57enne cilena, già sottoposta al divieto di dimora nel Comune di Roma, individuata e bloccata subito dopo essersi impossessata con destrezza di un cofanetto portagioie di una turista, 63enne delle Filippine, intenta a fare alcuni acquisti in un negozio all’interno della Galleria Forum Termini.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

