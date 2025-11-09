Roma Sud – Chiusa per una notte la stazione di Monteporzio Catone: ecco quando e tutti i dettagli.

Info e dettagli

Sulla D19 Diramazione Roma Sud, per consentire lavori di consolidamento scarpata, dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone in uscita per chi proviene da A1 Milano-Napoli e in entrata per chi è diretto verso il G.R.A.

In alternativa, utilizzare la stazione di San Cesareo.

Foto di repertorio

