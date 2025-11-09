Colleferro – Arrestato un ragazzo di 26 anni: il giovane aveva aggredito l’ex convivente, causandole oltre 30 giorni di prognosi.
Colleferro, aggredisce l’ex e la manda in ospedale: arrestato 26enne. Intervengono i Carabinieri
Nel fine settimana a Colleferro, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Velletri, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, nei confronti di un 26enne colleferrino.
Il giovane, in due occasioni, aveva aggredito l’ex convivente procurandole oltre 30 giorni di prognosi. Per il 26enne, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di Velletri.
Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.
Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere contatta le Forze dell’Ordine o il 1522
