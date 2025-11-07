I Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Frosinone, dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti di un uomo di 46 anni gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Ceccano. Minaccia e picchia la moglie anche davanti ai figlioletti: braccialetto elettronico un 46enne, ecco la vicenda

Il provvedimento scaturisce da una denuncia querela presentata nel mese di ottobre 2025 dalla moglie convivente, la quale riferiva ai Carabinieri una serie di comportamenti violenti da parte del marito, anche con vessazioni e violenza psicologica. In più occasioni lo stesso avrebbe usato, già a partire da molti mesi addietro, minacce, aggressioni fisiche con schiaffi, lanci di oggetti e spintonamenti, anche alla presenza dei figli minori.

Nei confronti dell’indagato, il giudice ha disposto inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico di controllo.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522