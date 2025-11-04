Consumare velocemente il pasto per poi tornare in ufficio. Era questa l’intenzione di alcuni Carabinieri della Stazione di Ceccano che, durante la pausa pranzo, si sono recati in una trattoria.

Ceccano, in trattoria con la droga: pausa pranzo “stupefacente” per un 34enne. I dettagli sulla vicenda

Il pranzo, tuttavia, si è presto interrotto quando hanno notato entrare nello stesso esercizio commerciale un uomo di 34 anni che controllava nervosamente il contenuto del suo marsupio, destando sospetto. Hanno capito che era giunto il tempo di rientrare in servizio. L’uomo è stato identificato e, alla luce dei suoi precedenti di polizia, è stato sottoposto a perquisizione.

I militari hanno così rinvenuto e sequestrato 117 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per quantificare le singole dosi di stupefacente. I Carabinieri di Ceccano hanno pertanto proceduto all’arresto dell’uomo, che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa di svolgimento dell’udienza di convalida.

Il Tribunale di Frosinone, nella giornata di ieri, ha convalidato la misura disponendo la remissione in libertà dell’indagato in attesa del processo.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.