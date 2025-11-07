Nel primo pomeriggio di ieri, 7 novembre, un incendio è divampato all’interno di una libreria situata in via Campidoglio, a Ceprano.

Ceprano, incendio in una libreria: fiamme domate da quattro Carabinieri, operazioni di spegnimento completate poi dai Vigili del Fuoco

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito di natura accidentale.

Al momento dell’incendio l’attività era chiusa al pubblico. Sul posto sono prontamente intervenuti quattro Carabinieri della Stazione di Ceprano che, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, hanno fatto irruzione nei locali e, utilizzando due estintori in dotazione, sono riusciti a contenere e domare il principio d’incendio, evitando che si estendesse ad altre parti dello stabile.

Successivamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Frosinone, che hanno completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, insieme al personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza ai militari. Nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni strutturali all’edificio. Un intervento rapido e coordinato che ha evitato conseguenze ben più gravi.

