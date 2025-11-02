Incidente sul lavoro a Ceprano: operaio 25enne elitrasportato a Roma

Ceprano – Brutto incidente sul lavoro in provincia di Frosinone: vittima un operaio di soli 25 anni, elitrasportato a Roma.

Ceprano, brutto incidente sul lavoro: ferito gravemente un operaio di soli 25 anni, elitrasportato a Roma

Verso le 22:30 di ieri sera, 1° novembre 2025, si è verificato un brutto incidente sul lavoro a Ceprano, all’interno di un’azienda di trattamenti rifiuti. Un operaio di soli 25 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava su una pressa. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai colleghi, per essere poi portato in ospedale ed elitrasportato successivamente al San Camillo di Roma.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e i tecnici del Servizio ASL per la sicurezza nei luoghi di lavoro: indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Potrebbero seguire aggiornamenti.

