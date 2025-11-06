Roma, tragico incidente nella notte: morto un ragazzo di 21 anni

Roma – Tragico incidente nella notte di oggi, 6 novembre 2025, in zona Pisana: morto un ragazzo di soli 21 anni.

Un ragazzo di soli 21 anni è deceduto nella notte a Roma mentre era a bordo di un’auto guidata da un 22enne: per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si sarebbe schiantato contro un guardrail in zona Pisana.

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale: il passeggero è morto sul colpo mentre il conducente è stato trasportato per le cure mediche e gli accertamenti del caso; l’auto è stata posta sotto sequestro. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Foto di repertorio