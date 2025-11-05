Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione sottovia, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 novembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla D19 Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso la SS7 Appia.
Roma Sud, chiusa per una notte l’immissione sul Raccordo: info e dettagli
In alternativa, si consiglia di percorrere la carreggiata esterna del G.R.A., direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del G.R.A.
Leggi anche – Intercettati due carichi di tonnellate di rifiuti pericolosi nelle periferie della Capitale
In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova, sulla stessa D19 Diramazione Roma sud.
Foto di repertorio