Attualità Viabilità

Roma Sud, chiusa per una notte l’immissione sul Raccordo

Di Redazione -
a1 chiuso tratto valmontone

Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione sottovia, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 novembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla D19 Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso la SS7 Appia.

Roma Sud, chiusa per una notte l’immissione sul Raccordo: info e dettagli

In alternativa, si consiglia di percorrere la carreggiata esterna del G.R.A., direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del G.R.A.

In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova, sulla stessa D19 Diramazione Roma sud.

Foto di repertorio