Alatri – Nella serata di ieri, 4 novembre, una pattuglia della Polizia Locale è stata fermata sulla S.R. 155 in

località Tecchiena da una donna in evidente stato di agitazione.

Alatri, furto in abitazione: ladro messo in fuga dalla Polizia Locale. La vicenda

La donna ha spiegato che all’interno della sua abitazione erano presenti degli sconosciuti presumibilmente con l’intento di commettere reati predatori.

Immediatamente la pattuglia, insieme alla denunciante, si è recata presso l’abitazione della stessa in località “Allegra”.

Gli agenti immediatamente sono entrati nell’abitazione. Al suo interno, sono stati riscontrati gli evidenti segni di un furto aggravato, appena commesso. Il responsabile del reato però, accortosi dell’arrivo della pattuglia, era riuscito a dileguarsi prima dell’accesso degli agenti intervenuti.

Il Comandante della Polizia Locale, Dott. Nicola Bucciarelli, sottolinea il coraggio e il senso del dovere dei propri operatori che, senza indugio, si sono introdotti nell’abitazione dove erano presumibilmente presenti malviventi.

L’intervento della Polizia Locale ha sicuramente evitato che il reato fosse portato a ulteriore compimento. Le ulteriori indagini sono state prese in carico dai militari della Locale Stazione dei Carabinieri di Alatri, con cui il rapporto di collaborazione risulta sempre più stretto e proficuo per la tutela della sicurezza pubblica.