Alatri. Contrasto all’abbandono dei rifiuti: potenziato il sistema di videosorveglianza

A fronte del persistente fenomeno di abbandono dei rifiuti in diverse aree della città, l’Amministrazione Comunale interviene con un piano di potenziamento dei controlli. Il consigliere delegato all’Ambiente, Mattia Santucci, ha dato mandato alla Giunta di rafforzare il servizio di monitoraggio tramite videosorveglianza e di riposizionare alcune telecamere in punti strategici, dove gli episodi risultano più frequenti.

Contrasto all’abbandono dei rifiuti ad Alatri: potenziato il sistema di videosorveglianza, i dettagli

L’iniziativa ha l’obiettivo di individuare e sanzionare i responsabili di comportamenti incivili che danneggiano il territorio e il decoro urbano.

Un altro punto fondamentale del provvedimento riguarda il corretto utilizzo dei contenitori “gialli e bianchi” dedicati alla raccolta degli indumenti usati: spesso trasformati in ricettacolo di rifiuti, saranno ora ricollocati in aree specifiche e sorvegliate, così da limitare gli abusi.

Contestualmente sarà potenziata la comunicazione sull’utilizzo delle isole ecologiche e sui due passaggi annuali dedicati alla raccolta degli indumenti in occasione del cambio di stagione, realizzati dalla società incaricata del servizio.

Saranno complessivamente 11 le telecamere operative sul territorio comunale, un presidio importante nella prevenzione di gesti che offendono l’ambiente e la comunità.

“È un intervento necessario. Dispiace constatare che comportamenti così incivili siano ancora diffusi e che pochi irresponsabili finiscano per danneggiare l’intera cittadinanza. Dobbiamo reagire con sanzioni e con tutti gli strumenti a nostra disposizione: questi luoghi di abbandono non rappresentano un bel biglietto da visita per la nostra città”, dichiara Mattia Santucci, Consigliere delegato all’Ambiente.