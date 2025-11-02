Attualità Meteo

Maltempo nel Lazio: pioggia e temporali da domani mattina

Di Redazione -
Maltempo sul Lazio, allerta meteo: venti e temporali nelle prossime ore

Maltempo nel Lazio: allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 3 novembre 2025. I dettagli dal bollettino diramato dalla Protezione Civile della nostra Regione.

Maltempo nel Lazio: pioggia e temporali da domani mattina, ecco tutti i dettagli sull’allerta meteo

Stando a quanto riportato dal portale della Protezione Civile del Lazio, sono previste sulla nostra regione precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli.

L’allerta meteo ha validità dal mattino di domani, 3 novembre, e per le successive 6-9 ore.

Fonte: Protezione Civile del Lazio

