Maltempo nel Lazio: allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 3 novembre 2025. I dettagli dal bollettino diramato dalla Protezione Civile della nostra Regione.
Maltempo nel Lazio: pioggia e temporali da domani mattina, ecco tutti i dettagli sull’allerta meteo
Stando a quanto riportato dal portale della Protezione Civile del Lazio, sono previste sulla nostra regione precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli.
L’allerta meteo ha validità dal mattino di domani, 3 novembre, e per le successive 6-9 ore.
Fonte: Protezione Civile del Lazio
Foto di repertorio