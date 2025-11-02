Roma, accensione riscaldamenti dal 15 novembre: l’ordinanza

Roma – Accensione riscaldamenti dal 15 novembre prossimo: i dettagli sull’ordinanza firmata dal sindaco, Roberto Gualtieri.

I dettagli sull’ordinanza

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in risposta alle esigenze di tutela della qualità dell’aria, in considerazione del fatto che gli impianti termici a uso civile rappresentano per la città di Roma una delle principali fonti di inquinamento atmosferico sul territorio e anche al fine di contribuire al contenimento energetico assunto come impegno nell’ambito del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia – ha firmato l’ordinanza n. 147 del 30 ottobre 2025 che regola periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento per la stagione invernale 2025-2026.

Gli impianti potranno essere attivati dal prossimo 15 novembre fino all’8 aprile 2026 per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23. Per gli uffici dell’Amministrazione Capitolina invece per un massimo di 10 ore giornaliere.

L’ordinanza, che stabilisce la riduzione di 1°C rispetto ai limiti indicati nel DPR n. 74/2013, dispone che la temperatura massima negli edifici per attività industriali, artigianali e simili sia di 17°C (+2°C di tolleranza), e di 19°C (+2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Nell’ordinanza sono previste delle deroghe per specifiche categorie di edifici in base al loro utilizzo. Le limitazioni riguardanti il periodo e le ore di accensione non si applicano alle strutture sanitarie; alle case di riposo; a scuole materne e nidi; alle piscine e alle saune; alle sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali; e agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Foto di repertorio