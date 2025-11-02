Roma – Incidente mortale all’alba di oggi, 2 novembre 2025, all’incrocio con Piazzale delle Belle Arti: perde la vita un giovane uomo di 35 anni.

Roma, incidente mortale all’alba di oggi: perde la vita un 35enne in scooter. Indagini in corso

Stando alle prime informazioni sulla vicenda, un uomo di 35 anni è morto in seguito ad un incidente avvenuto all’alba di oggi, su Lungotevere delle Navi. Nel sinistro è rimasto coinvolto uno scooter guidato dalla vittima.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto: al momento non pare che siano rimasti coinvolti altri mezzi. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio