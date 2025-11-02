Paura a Frosinone, fiamme in un appartamento al sesto piano

Su richiesta intervento da parte del Nunero Unico di Emergenza, alle 8.30 circa di questa mattina, 2 novembre 2025, il personale dei Vigili del Fuoco di Frosinone è intervenuto in via Mola Vecchia per un incendio sviluppatosi appartamento al sesto piano di un fabbricato di otto piani.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Frosinone

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto il supporto della Sede Distaccata di Fiuggi, oltre alla presenza di numerosi altri mezzi in dotazione al Comando di Frosinone con una forza in campo pari a 5 mezzi VF e 22 uomini.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso a spegnere l’incendio ed a mettere in sicurezza i luoghi, considerata la necessità di verificare le condizioni di sicurezza elle unità immobiliari coinvolte nel sinistro.

Il personale soccorritore del 118 ha preso in carico gli inquilini bisognosi di cure mentre Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili Urbani sono presenti per gli adempimenti di propria competenza. Potrebbero seguire aggiornamenti.