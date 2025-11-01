Roma – Minacce al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri: un uomo ha pubblicato un messaggio intimidatorio sui social contro il primo cittadino e la sua famiglia.

Roma, minacce contro il sindaco Gualtieri sui social dopo le demolizioni a Rocca Cencia: i dettagli

La minaccia sui social è stata postata dopo la demolizione di due ville abusive a Rocca Cencia da parte del Comune di Roma e del Municipio delle Torri. Nella foto postata online, l’uomo impugna un fucile, minacciando il sindaco Gualtieri e la sua famiglia.

Numerosi i messaggi di solidarietà e vicinanza al primo cittadino, anche da parte delle Istituzioni.

La dichiarazione del sindaco Gualtieri

-“Desidero ringraziare tutte le persone e le istituzioni che mi hanno manifestato solidarietà e vicinanza. Le minacce non modificano di una virgola il nostro impegno contro le mafie e per affermare la legalità e restituire ai cittadini spazi oggi sottratti alla criminalità. Continueremo, insieme alla Prefettura, alla Questura e alle forze dell’ordine, a lavorare con determinazione per rendere Roma una città più sicura e più giusta”.

Così, in una nota, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Foto di repertorio