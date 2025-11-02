Roma Sud – Chiusa per una notte lo svincolo di Torrenova: ecco tutti i dettagli e le info da sapere.

Info e dettagli

Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nell’ambito delle attività che Anas sta portando avanti, relative al piano di rifacimento della viabilità di collegamento di Tor Vergata, dalle 21:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Torrenova, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare sulla D19 Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo 19 del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

Foto di repertorio