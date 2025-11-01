I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo il provvedimento emesso, su proposta della

Procura della Repubblica capitolina, dal locale Tribunale Penale-Sezione Misure di Prevenzione, con cui è stato

disposto il sequestro per sproporzione dei beni del valore di oltre 106 milioni di euro, riconducibili a quattro

imprenditori romani ritenuti socialmente pericolosi.

Sequestri di beni da oltre 106 milioni di euro tra Roma e Olbia a quattro imprenditori: le indagini della Guardia di Finanza

I soggetti proposti sono risultati, nello sviluppo di precedenti attività investigative svolte dal Nucleo di Polizia

Economico-Finanziaria Roma, gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione a delinquere, con

l’aggravante di aver agevolato organizzazioni di tipo mafioso, dedita alla commissione di plurimi reati tributari,

nonché a conseguenziali operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche di denaro

di provenienza delittuosa, fatti per i quali sono stati destinatari, nell’aprile 2021, nell’ambito dell’indagine che ha

coinvolto la società “Maxpetroli Italia”, di misure cautelari personali.

In particolare, le accurate investigazioni condotte dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.),

articolazione del suddetto Nucleo PEF, hanno fornito elementi per configurare nei confronti dei soggetti

coinvolti indizi di pericolosità sociale, alla luce del loro consolidato comportamento illecito, emerso dai

numerosi precedenti penali specifici, che ha consentito l’accumulazione di ingenti risorse economiche, idonee a

sostenere un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Con il provvedimento in esecuzione, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, ha disposto il

sequestro di unità immobiliari, site nei comuni di Roma, Fiumicino (RM) e Olbia (SS), autoveicoli (anche di

lusso) e motoveicoli, del patrimonio aziendale di imprese riconducibili ai proposti, orologi di valore ed opere

d’arte (già sottoposti a sequestro penale nell’ambito delle pregresse attività svolte).

Tra i beni aggrediti dal provvedimento ablativo emerge una villa con accesso diretto al mare, dotata di

piattaforma privata con predisposizione di attracco barche a Punta Lada, nei pressi di Porto Rotondo (Olbia).

Il provvedimento ablativo in esecuzione è il risultato dell’impegno del Tribunale di Roma, della Procura della

Repubblica di Roma e della Guardia di Finanza nel quadro delle strategie di aggressione patrimoniale dei beni

acquisiti da soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose o che rappresentano il frutto o il

reimpiego di attività illecite.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.