A1 – Chiusure notturne del ramo di immissione sulla Roma Nord: ecco quando e tutti i dettagli.
Info e dettagli
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottovia, nelle cinque notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
Leggi anche – Roma, minacce contro il sindaco Gualtieri sui social dopo le demolizioni a Rocca Cencia
In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo, verso Roma est, immettersi sul G.R.A. e poi proseguire sulla D18 Diramazione Roma nord.
Foto di repertorio