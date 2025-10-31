Roma, nuove misure per la qualità dell’aria nella fascia verde: l’ordinanza

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che disciplina il divieto di accesso e circolazione ai veicoli nell’area Ztl “fascia verde”. Le limitazioni ad alcune categorie di veicoli più inquinanti resteranno in vigore dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi infrasettimanali.

Tutti i dettagli sull’ordinanza

Il provvedimento rientra nel piano per il miglioramento della qualità dell’aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti, in attuazione degli impegni assunti con la Regione Lazio e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nel particolare, il divieto riguarda gli autoveicoli a benzina, GPL e metano “Pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”, i diesel “Pre-Euro 1”, “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3”, e i ciclomotori e motoveicoli “Pre-Euro 1” ed “Euro 1”.

Sono previste deroghe per i veicoli a servizio di persone con disabilità, di emergenza e pubblica utilità, per quelli impiegati nella gestione dei rifiuti e del verde, per i mezzi a GPL o metano immatricolati o convertiti prima del 1° novembre 2024 e per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Lo comunica in una nota il Campidoglio.

Foto di repertorio