Carta d’identità elettronica a Roma: open day nel weekend

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 novembre con l’apertura straordinaria degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52.

I dettagli

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 31 ottobre fino a esaurimento disponibilità, sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 1 E DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 1 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 2 novembre dalle 8.30 alle 12.30.

