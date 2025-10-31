Anzio, tenta di liberarsi della droga alla vista dei Carabinieri: arrestato 31enne

I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne residente ad Anzio, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I dettagli

Durante un servizio di perlustrazione del territorio, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, il 31enne ha improvvisamente lanciato un borsello nel tentativo di disfarsene e si è allontanato con passo veloce. Il gesto non è però sfuggito ai Carabinieri che, dopo averlo prontamente bloccato, hanno recuperato il borsello, all’interno del quale sono stati rinvenuti 8,5 g di crack suddivisi in 29 dosi e una dose di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di crack, hashish e marijuana, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato è stato poi accompagnato presso le aule del Tribunale di Velletri per il rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.