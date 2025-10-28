I Carabinieri della Stazione di Anzio hanno arrestato un uomo di 31 anni, di Anzio, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi nei confronti della ex compagna convivente, 26 anni, domiciliata nella stessa abitazione.

Anzio, scopre che l’ex compagna è incinta e la aggredisce: arrestato un uomo di 31 anni. I dettagli sulla vicenda

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione per lite in famiglia. Giunti sul posto, i militari hanno identificato le parti e ricostruito l’accaduto, accertando che l’uomo, poco prima, aveva aggredito fisicamente la donna, minacciandola anche di morte.

La vittima ha riferito di episodi di violenza e minacce ripetuti nel tempo, alcuni dei quali già oggetto di precedenti interventi delle forze dell’ordine. L’aggressione odierna sarebbe avvenuta dopo che l’ex compagno aveva appreso della gravidanza della donna, frutto di una nuova relazione.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Anzio-Nettuno, dove è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.

L’uomo, arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Anzio, in attesa del rito direttissimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato deve considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.