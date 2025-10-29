Roma, rubati gioielli da 20mila euro in casa: indagata la colf

I Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno denunciato alla Procura della Repubblica una donna, di 50 anni, impiegata come domestica presso un’abitazione, gravemente indiziata dei reati di furto aggravato e ricettazione.

I dettagli sulla vicenda

In particolare, nel giro di circa un mese, la donna, assunta come colf, avrebbe sottratto dall’abitazione in cui lavorava numerosi gioielli per un valore complessivo stimato in circa 20mila euro.

Al termine di un’articolata indagine, i Carabinieri sono risaliti a un compro oro dove l’indagata avrebbe rivenduto parte della refurtiva, successivamente recuperata e restituita alle vittime.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento – indagini preliminari – l’indagata deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo