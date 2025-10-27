Roma – Ieri sera, marito e moglie tedeschi che dovevano alloggiare in una struttura ricettiva di viale Ippocrate, hanno parcheggiato l’auto il tempo necessario di chiedere indicazioni, lasciando all’interno il figlio di 12 anni con il cane boxer.

Roma. Cane sventa furto in auto e protegge il suo padroncino: indagini in corso, ecco tutta la vicenda

Appena allontanati, il loro veicolo è stato affiancato da un’auto da cui è sceso un uomo che ha infranto il finestrino posteriore destro. L’autore, accortosi del minore all’interno, tentava di strappargli lo smartphone dalle mani senza riuscirci perché il cane si è frapposto.

I genitori hanno sentito il cane abbaiare, il minore urlare e sono immediatamente tornati indietro, riuscendo a scorgere l’auto con 4 persone a bordo allontanarsi in direzione di via Regina Elena.

Il piccolo ha riportato una lieve escoriazione su un dito a causa delle schegge di vetro ed è stato medicato dal personale del 118 giunto sul posto.

Intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna, che indagano sull’accaduto: potrebbero seguire aggiornamenti sull’accaduto.