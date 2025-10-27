Roma, blitz antidroga a Dragona: sequestrati 170 kg tra cocaina e cannabis

Maxi sequestro della Polizia Locale di Roma Capitale avvenuto nella serata di ieri in un casale di Dragona.

Maxi sequestro di droga in un casale di Dragona

I caschi bianchi del gruppo S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale), intervenuti su segnalazione hanno sorpreso un uomo di 51 anni a custodire ben 165 Kg di canbabis e 5 Kg di cocaina purissima, per un valore complessivo che sfiora il mezzo milione di euro.

Nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati 1000 euro in contanti, bilance di precisione e tre telefoni cellulari, considerati dagli investigatori utili al prosieguo delle indagini.

Le dichiarazioni del Sindacato

Sull’episodio che costituisce di fatto il più grosso sequestro di stupefacenti operato da un Corpo di Polizia Locale in Italia è intervenuto il commento del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) che, per voce del Segretario Romano Marco Milani, ha dichiarato: “Ennesimo episodio che dimostra come le Polizie Locali svolgano ormai a tutti gli effetti compiti di Polizia. Il riconoscimento ai lavoratori della categoria degli stessi diritti e delle stesse tutele spettanti ai colleghi delle forze dell’ordine appare doveroso e per questi motivi, come Sindacato saremo in piazza a Roma domani, per sollecitare il Governo al varo di una legge di riforma attesa da oltre 40 anni e peraltro promessa in campagna elettorale”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

