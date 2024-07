I Carabinieri della Stazione Roma Vitinia hanno arrestato un 36enne romano, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari e al divieto di dimora nel comune di Roma per precedenti reati, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre 72enne.

Dragona, continua a perseguitare il padre 72enne: arrestato 36enne. La vicenda

La scorsa notte, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, in località Dragona, dove l’indagato è gravemente indiziato di aver scavalcato il muro di cinta, di essersi introdotto da un balcone e tentato di nascondersi all’interno di un armadio in una stanza. L’uomo è stato bloccato e portato in caserma.

L’arresto è stato convalidato e, dopo la richiesta di aggravamento della misura, visti i pregressi e le reiterate violazioni accertate, il Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza che dispone per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Foto di repertorio

