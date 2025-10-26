Festa del Cinema di Roma: premio speciale della Giuria a “40 secondi”, il film su Willy

Roma – Si è conclusa nella giornata di ieri, 25 ottobre 2025, la 20° Festa del Cinema, la manifestazione che per undici giorni ha ospitata una grande rassegna cinematografica a livello internazionale.

Festa del Cinema di Roma, premiato il film sulla storia di Willy Monteiro Duarte

Il Premio Speciale della Giuria è andato al cast del film 40 Secondi, che porta sul grande schermo la storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco di Paliano ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

La pellicola è stata tratta dall’omonimo libro della giornalista Federica Angeli e diretta da Vincenzo Alfieri, il quale ne ha inoltre firmato la sceneggiatura in collaborazione con Giuseppe G. Stasi. Il cast vede Justin De Vivo, per la prima volta sullo schermo nel ruolo di Willy. L’uscita al cinema è prevista per il prossimo 19 novembre.

Foto dal trailer di 40 Secondi