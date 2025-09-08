La drammatica storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco di Paliano ucciso a Colleferro nel settembre del 2020, arriva al cinema: rilasciato il trailer del film 40 secondi.

Il film, prodotto e distribuito da Eagle Pictures, porta sul grande schermo la storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2025. La pellicola è tratta dall’omonimo libro scritto dalla giornalista Federica Angeli.

La pellicola è stato diretta da Vincenzo Alfieri, il quale ne ha inoltre firmato la sceneggiatura in collaborazione con Giuseppe G. Stasi. Il cast vede Justin De Vivo, per la prima volta sullo schermo nel ruolo di Willy.

L’uscita al cinema è fissata per il prossimo 19 novembre.

Di seguito, il trailer del film 40 secondi, da cui è stata tratta la foto in evidenza:

