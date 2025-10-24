Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica

Torna l’ora solare: le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora.

Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora, fino all’ultimo weekend di marzo

Giornate più corte e meno ore di luce: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre cambierà l’orario e tornerà l’ora solare. Le lancette dovranno essere quindi spostate indietro di un’ora, alle 3:00.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo. I dispositivi digitali, come tutti gli smartphone o i pc, si aggiorneranno in maniera automatica, mentre vanno cambiati manualmente i vari dispositivi analogici.

Foto di repertorio