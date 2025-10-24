Maltempo nel Lazio, allerta meteo dalla tarda mattinata di domani

Maltempo nel Lazio: emessa un’allerta meteo gialla dalla tarda mattinata di domani, 25 ottobre 2025, dalla Protezione Civile della Regione.

Allerta meteo gialla nel Lazio: il bollettino della Protezione Civile

Stando a quanto riportato dal Dipartimento della Protezione Civile, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali e meridionali, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati.

L’allerta meteo ha validità dalla tarda mattinata di domani e per le successive 12-18 ore.

Fonte: Protezione Civile del Lazio

Foto di repertorio