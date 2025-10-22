Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 ottobre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Cinque Minuti
20:35 Affari tuoi
21:30 Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43
23:40 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
00:00 Porta a Porta
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 9-1-1 S7E1 – Abbandonare la nave
22:07 9-1-1 S7E2 – Agitare le acque
22:56 9-1-1 S7E3 – Capovolgimento
23:40 Ça c’est Paris! Questa è Parigi S1E6 – Buona la prima
00:50 Radio2 Social Club
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Fin che la barca va
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole – EP6803
21:20 Chi l’ha visto?
00:00 TG3 Linea Notte
01:00 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Realpolitik
00:54 La figlia scomparsa
Canale 5
20:00 TG5
20:41 La ruota della fortuna
21:20 This is me
00:36 TG5
01:18 Uomini e donne
Italia 1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Una giornata particolare
23:30 Prova d’inchiesta
00:30 Tg La7
00:40 Otto e mezzo
TV8
20:20 Tv8 Champions Night
21:00 Champions League
23:00 Tv8 Champions Night
00:00 Gialappa’s Cempions
00:30 2012
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Circo Massimo
01:40 Nudi e crudi
20 — Venti
Rai 4
20:32 C.S.I.: Vegas S3E8 – L’arte della paura
21:19 L’ira di Becky
22:49 Hood Witch – Roqya
00:24 C.S.I.: Vegas S3E8 – L’arte della paura
Iris
20:13 Walker Texas Ranger
21:16 The Life of David Gale
23:50 L’ ultima eclissi
Rai 5
20:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Haiti tra fede, memoria e resilienza – 26/06/2025
21:23 Noos – Viaggio nella Natura – Serengeti S2E4: Potere
22:18 Paradisi da salvare – S1E7 Le colline di cioccolato
23:12 Sean Connery vs. James Bond
00:07 David Bowie: A Reality Tour
01:06 Rock Legends: Earth, Wind & Fire
Rai Movie
21:10 The Tourist
22:55 Movie Mag – Puntata del 22/10/2025
23:20 Chinatown
01:45 A mano disarmata
Rai Premium
21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 18/10/2025
01:25 La donna in mare – 2ª Parte
Cielo
20:10 Affari di famiglia
21:20 Bruce Lee – La grande sfida
23:05 Tv8 Champions Night
00:05 Gialappa’s Cempions
00:35 Gomorra – La serie
TV2000
20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma
20:45 TG 2000
21:10 Non avere paura – Un’amicizia con papa Wojtyla
23:00 Per l’onore
00:40 La compieta preghiera della sera
LA7 Cinema
20:20 Padre Brown
21:15 Acque profonde
23:30 The Mexican
01:45 Il cacciatore di ex
La 5
21:15 Crazy & Rich
23:25 Cambio casa, cambio vita! – PrimaTv
00:20 Grande Fratello Live
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Matrimonio a prima vista Italia
23:05 Piedi al limite
Focus
20:38 Enigmi alieni – PrimaTv
21:28 Le meraviglie del parco di Yellowstone
22:26 Canada: Un anno nella natura selvaggia
23:42 L’Egitto dei faraoni: ascesa e caduta di una civilta’
Giallo
21:10 Joseph
23:10 Balthazar
TOP Crime
20:20 The Mentalist
21:14 Law & Order: I due volti della giustizia – PrimaTv
22:52 Law & Order: Organized Crime
DMAX
21:25 Quella pazza fattoria
22:20 Undercut: l’oro di legno
23:15 WWE NXT
Rai Storia
20:05 IQ XVIII serie – Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, 1622 – 1625
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – I Demòni di Dostoevskij – 06/12/2024
21:10 L’Italia della Repubblica – Il boom e gli italiani
22:05 Il Regno d’Oro, i Normanni in Sicilia
23:35 a.C.d.C. Tra due mondi: la storia di Gonzalo Guerrero
00:30 Rai News Notte
00:35 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:19 Grande Fratello
