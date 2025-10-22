Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 ottobre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 9-1-1 S7E1 – Abbandonare la nave

22:07 9-1-1 S7E2 – Agitare le acque

22:56 9-1-1 S7E3 – Capovolgimento

23:40 Ça c’est Paris! Questa è Parigi S1E6 – Buona la prima

00:50 Radio2 Social Club

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6803

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 Realpolitik

00:54 La figlia scomparsa

Canale 5

20:00 TG5

20:41 La ruota della fortuna

21:20 This is me

00:36 TG5

01:18 Uomini e donne

Italia 1

In aggiornamento…

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:30 Prova d’inchiesta

00:30 Tg La7

00:40 Otto e mezzo

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

00:30 2012

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Circo Massimo

01:40 Nudi e crudi

20 — Venti

In aggiornamento…

Rai 4

20:32 C.S.I.: Vegas S3E8 – L’arte della paura

21:19 L’ira di Becky

22:49 Hood Witch – Roqya

00:24 C.S.I.: Vegas S3E8 – L’arte della paura

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:16 The Life of David Gale

23:50 L’ ultima eclissi

Rai 5

20:29 Il mondo con gli occhi di Overland – Haiti tra fede, memoria e resilienza – 26/06/2025

21:23 Noos – Viaggio nella Natura – Serengeti S2E4: Potere

22:18 Paradisi da salvare – S1E7 Le colline di cioccolato

23:12 Sean Connery vs. James Bond

00:07 David Bowie: A Reality Tour

01:06 Rock Legends: Earth, Wind & Fire

Rai Movie

21:10 The Tourist

22:55 Movie Mag – Puntata del 22/10/2025

23:20 Chinatown

01:45 A mano disarmata

Rai Premium

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 18/10/2025

01:25 La donna in mare – 2ª Parte

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:20 Bruce Lee – La grande sfida

23:05 Tv8 Champions Night

00:05 Gialappa’s Cempions

00:35 Gomorra – La serie

TV2000

20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma

20:45 TG 2000

21:10 Non avere paura – Un’amicizia con papa Wojtyla

23:00 Per l’onore

00:40 La compieta preghiera della sera

LA7 Cinema

20:20 Padre Brown

21:15 Acque profonde

23:30 The Mexican

01:45 Il cacciatore di ex

La 5

21:15 Crazy & Rich

23:25 Cambio casa, cambio vita! – PrimaTv

00:20 Grande Fratello Live

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:05 Piedi al limite

Focus

20:38 Enigmi alieni – PrimaTv

21:28 Le meraviglie del parco di Yellowstone

22:26 Canada: Un anno nella natura selvaggia

23:42 L’Egitto dei faraoni: ascesa e caduta di una civilta’

Giallo

21:10 Joseph

23:10 Balthazar

TOP Crime

20:20 The Mentalist

21:14 Law & Order: I due volti della giustizia – PrimaTv

22:52 Law & Order: Organized Crime

DMAX

21:25 Quella pazza fattoria

22:20 Undercut: l’oro di legno

23:15 WWE NXT

Rai Storia

20:05 IQ XVIII serie – Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, 1622 – 1625

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – I Demòni di Dostoevskij – 06/12/2024

21:10 L’Italia della Repubblica – Il boom e gli italiani

22:05 Il Regno d’Oro, i Normanni in Sicilia

23:35 a.C.d.C. Tra due mondi: la storia di Gonzalo Guerrero

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:19 Grande Fratello

