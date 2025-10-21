Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 ottobre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Cinque Minuti
20:35 Affari tuoi
21:30 Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo
23:40 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
00:00 Porta a Porta
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Freeze
23:30 Nella mente di Narciso – Andrea Pizzocolo – L’omicidio di Lavinia Ailoaiei – Prima Parte
00:00 Radio2 Social Club
01:15 Appuntamento al cinema
01:20 La Porta Magica
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Fin che la barca va
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole
21:20 Il coraggio di Blanche
23:10 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S6E6
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 E’ sempre Cartabianca
00:54 Dalla parte degli animali
Canale 5
20:00 TG5
20:38 La ruota della fortuna
21:20 Riassunto – La notte nel cuore
21:21 La notte nel cuore – PrimaTv
00:06 X- Style
00:48 TG5
Italia 1
20:28 NCIS – Unità Anticrimine
21:15 Le Iene presentano: Inside
01:08 Britney Spears: La caduta di una stella
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Di Martedì
01:00 Tg La7
01:10 Otto e mezzo
TV8
20:15 Foodish – Anteprima
20:20 Foodish
21:30 X Factor
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Only Fun – Comico Show
00:10 Fratelli di Crozza
20 — Venti
20:12 THE BIG BANG THEORY
21:08 La mummia – Il ritorno
23:35 10.000 A.C.
01:30 Supergirl
Rai 4
20:34 C.S.I.: Vegas S3E7 – Un caso per caso
21:21 Everything Everywhere All at Once
23:42 Wonderland
00:15 Anica appuntamento al cinema
00:18 Kanun – La legge del sangue
Iris
20:18 Walker Texas Ranger
21:21 Sentieri selvaggi
23:47 Tom horn
Rai 5
20:28 Il mondo con gli occhi di Overland – Repubblica Dominicana e Haiti: due mondi in un’isola – 19/06/2025
21:23 Questione di Karma
22:51 Gli oceani sono i veri continenti
00:47 Rock Legends: Lynyrd Skynyrd
01:08 Rai News Notte
Rai Movie
21:15 Il sapore del successo
23:00 Automata
00:50 Anica – Appuntamento al cinema
00:55 Café Express
Rai Premium
21:20 Amore sulle ali del vento
22:50 La porta rossa – S3E7
23:45 La porta rossa – S3E8
00:40 Storie italiane
Cielo
20:10 Affari di famiglia
21:30 Champions League
23:30 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:35 Sky Sport 24 Night
00:35 Attrition
Twentyseven
20:26 Colombo
21:12 Beethoven
22:48 Il segreto del mio successo
00:45 Miami Vice
TV2000
20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma
20:45 TG 2000
21:10 L’erba del vicino è sempre più verde
23:00 Retroscena
23:05 Amistad
LA7 Cinema
20:20 Padre Brown
21:15 L’illusionista
23:15 Witness – Il testimone
01:20 The Manchurian Candidate
La 5
20:03 Uomini e donne
21:25 Grande Fratello
00:24 Grande Fratello Live
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Turisti per case
22:30 Incidenti di bellezza
Cine34
21:00 Non si ruba a casa dei ladri
22:48 L’ amico del cuore
00:36 Ciak speciale ’25
00:47 Il ritorno del Monnezza
Focus
20:34 Enigmi alieni – PrimaTv
21:25 Slovenia – Where nature come first
22:23 Meraviglie d’Europa – Il lago Balaton
23:37 Meteo impazzito: Le top ten 1
00:32 Meteo impazzito: le top ten
Giallo
21:10 L’ispettore Dalgliesh
23:10 Il giovane ispettore Morse
01:10 Cherif
TOP Crime
20:25 The Mentalist
21:16 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv
22:58 Law & Order: Organized Crime
23:50 Law & Order: Unita’ Speciale
00:42 Law & Order: I due volti della giustizia
01:29 C.S.I. Miami
Italia 2
20:17 Due uomini e 1/2
21:15 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia
23:04 One Piece
23:59 My Hero Academia
DMAX
21:25 Il boss del paranormal
23:15 WWE Smackdown
01:05 Bodycam – Agenti in prima linea
Rai Storia
20:05 IQ XVIII serie – La Cappella di San Zenone, Basilica di Santa Prassede, Roma
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – La riforma agraria del 1950. La terra ai contadini – 21/10/2025
21:10 Un’epoca nuova. Pace: Uniti e divisi (pt.3)
22:05 Che magnifica impresa – L’Italia che veste il mondo
22:55 L’Italia della Repubblica – Il centrismo
23:50 Jack lo squartatore
00:00 Rai News Notte
Mediaset Extra
21:19 Grande Fratello
