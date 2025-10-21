Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 ottobre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 ottobre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 ottobre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Freeze

23:30 Nella mente di Narciso – Andrea Pizzocolo – L’omicidio di Lavinia Ailoaiei – Prima Parte

00:00 Radio2 Social Club

01:15 Appuntamento al cinema

01:20 La Porta Magica

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Il coraggio di Blanche

23:10 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S6E6

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 E’ sempre Cartabianca

00:54 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:00 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:20 Riassunto – La notte nel cuore

21:21 La notte nel cuore – PrimaTv

00:06 X- Style

00:48 TG5

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Le Iene presentano: Inside

01:08 Britney Spears: La caduta di una stella

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 X Factor

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Only Fun – Comico Show

00:10 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:08 La mummia – Il ritorno

23:35 10.000 A.C.

01:30 Supergirl

Rai 4

20:34 C.S.I.: Vegas S3E7 – Un caso per caso

21:21 Everything Everywhere All at Once

23:42 Wonderland

00:15 Anica appuntamento al cinema

00:18 Kanun – La legge del sangue

Iris

20:18 Walker Texas Ranger

21:21 Sentieri selvaggi

23:47 Tom horn

Rai 5

20:28 Il mondo con gli occhi di Overland – Repubblica Dominicana e Haiti: due mondi in un’isola – 19/06/2025

21:23 Questione di Karma

22:51 Gli oceani sono i veri continenti

00:47 Rock Legends: Lynyrd Skynyrd

01:08 Rai News Notte

Rai Movie

21:15 Il sapore del successo

23:00 Automata

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Café Express

Rai Premium

21:20 Amore sulle ali del vento

22:50 La porta rossa – S3E7

23:45 La porta rossa – S3E8

00:40 Storie italiane

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:30 Champions League

23:30 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:35 Sky Sport 24 Night

00:35 Attrition

Twentyseven

20:26 Colombo

21:12 Beethoven

22:48 Il segreto del mio successo

00:45 Miami Vice

TV2000

20:00 Rosario con le Suore di Santa Maria di Leuca in Roma

20:45 TG 2000

21:10 L’erba del vicino è sempre più verde

23:00 Retroscena

23:05 Amistad

LA7 Cinema

20:20 Padre Brown

21:15 L’illusionista

23:15 Witness – Il testimone

01:20 The Manchurian Candidate

La 5

20:03 Uomini e donne

21:25 Grande Fratello

00:24 Grande Fratello Live

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Turisti per case

22:30 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 Non si ruba a casa dei ladri

22:48 L’ amico del cuore

00:36 Ciak speciale ’25

00:47 Il ritorno del Monnezza

Focus

20:34 Enigmi alieni – PrimaTv

21:25 Slovenia – Where nature come first

22:23 Meraviglie d’Europa – Il lago Balaton

23:37 Meteo impazzito: Le top ten 1

00:32 Meteo impazzito: le top ten

Giallo

21:10 L’ispettore Dalgliesh

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 Cherif

TOP Crime

20:25 The Mentalist

21:16 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv

22:58 Law & Order: Organized Crime

23:50 Law & Order: Unita’ Speciale

00:42 Law & Order: I due volti della giustizia

01:29 C.S.I. Miami

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia

23:04 One Piece

23:59 My Hero Academia

DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 IQ XVIII serie – La Cappella di San Zenone, Basilica di Santa Prassede, Roma

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La riforma agraria del 1950. La terra ai contadini – 21/10/2025

21:10 Un’epoca nuova. Pace: Uniti e divisi (pt.3)

22:05 Che magnifica impresa – L’Italia che veste il mondo

22:55 L’Italia della Repubblica – Il centrismo

23:50 Jack lo squartatore

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:19 Grande Fratello

