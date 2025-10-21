I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato in flagranza, un italiano di 52 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nettuno. Scoperto, getta la droga in mare: arrestato 52enne. I dettagli sulla vicenda

Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale i militari hanno fermato l’uomo alla guida di un’autovettura. Il soggetto però, arrestata la marcia del veicolo, ha prelevato una busta dal vano portaoggetti è sceso dal mezzo ed ha iniziato a correre verso la spiaggia limitrofa, dove ha tentato di disfarsi dell’involucro gettandolo in mare.

Raggiunto subito dopo, i militari sono riusciti a recuperare la busta che era rimasta ancora a galla, rinvenendo così al suo interno ben 30 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. Nelle fasi del fermo il 52enne avrebbe anche spintonato i militari nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ma è stato messo in sicurezza. Per questo motivo i militari lo hanno altresì denunciato a piede libero poiché gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.