I Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto di un’unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno condotto una mirata attività di controllo del territorio ad “alto impatto”, nella zona centrale di Nettuno, finalizzata al contrasto e alla repressione della criminalità, in particolare mirata per la presenza di un’attività di spaccio e sorvegliata da una fitta rete di vedette.

I dettagli

L’attività è stata svolta seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La mirata attività ha permesso ai Carabinieri di raggiungere un’area sensibile della città, consentendo il rinvenimento di uno zainetto incustodito in un androne di un palazzo di edilizia popolare dove all’interno sono stati trovati 1 kg di crack, 480 g di hashish e ulteriori 377 g di cocaina, oltre a 55 proiettili calibro 7,65.

I Carabinieri hanno anche denunciato 4 persone, di età compresa tra i 15 e i 42 anni, di cui 3 residente a Nettuno, trovati in possesso di dosi di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività, sempre in zona centrale, sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli, ed elevate tre contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo totale di oltre 3000 euro, nonché sottoposto a sequestro amministrativo un autoveicolo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.