Nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Ceprano, in provincia di Frosinone, hanno eseguito un provvedimento di “applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare –, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma nei confronti di un 78enne del luogo e già noto alle FF.PP. per i reati commessi di violenza e minaccia ed oltraggio a P.U., commessi nel 2015.

Ceprano, minaccia e oltraggia un Pubblico Ufficiale nel 2015: ai domiciliari un 78enne. I dettagli

I militari operanti, una volta rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento e, ad espletate formalità di rito, così come disposto dall’A.G. mandante, è stato tratto in arresto e condotto presso la sua abitazione dove sconterà la pena definitiva inflittagli di cinque mesi.

