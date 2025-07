Ceprano, lancia la droga dalla finestra del palazzo: arrestato per spaccio

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione

di traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalità italiana, originario di

Ceprano (FR), il quale, nel corso di una perquisizione domiciliare, nel tentativo di nascondere il possesso di

sostanza stupefacente ai militari operanti, se ne disfaceva lanciandola dalla finestra della palazzina condominiale.

L’intervento della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Frosinone

La sostanza stupefacente, prontamente recuperata dai militari delle Fiamme Gialle del Gruppo di Cassino

appostati nelle immediate vicinanze dell’abitazione, era conservata dal soggetto all’interno di una cassettina

metallica, chiusa a chiave, ed era composta da 22 involucri di cellophane, di cui 13 contenenti stupefacente di

tipo crack e n. 9 involucri contenti cocaina, già pronti per la vendita.

Oltre alla predetta sostanza, i finanzieri rinvenivano altresì due bilancini di precisione, un’agenda riportante conti

vari, diverse confezioni di cartine, oltre a mezzo chilo di sostanza da taglio.

I militari delle Fiamme Gialle di Cassino sottoponevano a sequestro la sostanza stupefacente, da cui erano

ricavabili n.107 dosi singole, e il materiale rinvenuto, deferendo il soggetto alla Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Frosinone per il reato di cui di cui all’art. 73 commi 1 e 1-bis del D.P.R. 309/90.

La Procura della Repubblica del capoluogo disponeva che l’arrestato venisse tradotto davanti al Giudice per il

dibattimento per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio.

Al termine dell’udienza, il Tribunale di Frosinone convalidava l’arresto ed applicava all’imputato la misura

cautelare personale dell’obbligo di dimora nel Comune di Ceprano con divieto di allontanamento dall’abitazione

dalle ore 21.00 di sera alle ore 08.00 del giorno successivo.

L’operazione testimonia l’impegno costante della Guardia di Finanza a tutela e salvaguardia della collettività e di

contrasto ai traffici illeciti di ogni genere.

Foto di repertorio

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e

la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in

giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza. Il presente comunicato viene effettuato in ossequio al D.lgs. 106/2006, come modificato dal D.lgs. 188/2021 – nel rispetto del diritto della persona sottoposta a indagini/imputato, da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva -, in quanto ricorrono “specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano” per la particolare rilevanza pubblica dei fatti oggetto degli accertamenti e per le esigenze costituzionalmente tutelate connesse al diritto all’informazione, al fine di fornire notizie in modo trasparente e rispettoso dei diritti degli indagati e delle parti offese.