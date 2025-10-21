Maltempo nel Lazio: diramata un’allerta gialla per la giornata di oggi, 21 ottobre 2025, dalla Protezione Civile della Regione.
Maltempo nel Lazio, allerta meteo per la giornata di oggi: il bollettino della Protezione Civile
Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, è stata diramata un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi. Sulla nostra regione sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
L’allerta meteo ha validità dal primo mattino di oggi e per le prossime 12-18 ore.
Fonte: Protezione Civile del Lazio
Foto di repertorio
